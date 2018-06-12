Профсоюз РЭП - Кочановой: Люди могут выйти на улицы без всяких разрешений 12.06.2018, 12:07

Независимый профсоюз написал открытое письмо главе администрации Лукашенко.

Профсоюз РЭП обратился к главе aдминистрации Лукашенко в открытом письме, чтобы получить ответ на вопрос: почему профсоюзу не выдали разрешение ни на один пикет?

Сайт praca-by.info приводит письмо полностью:

Наталья Ивановна!

В соответствии с Законом Республики Беларусь "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь (далее - Закон)" были поданы заявки на проведение пикетов в период с 30 мая по 5 июня 2018 года в поддержку лидеров Профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика с требованием прекратить уголовное дело против них и остановить преследование независимых профсоюзов.

Заявления были поданы в горисполкомы Минска, Гомеля, Могилева, Гродно, Бреста, Бобруйска, Баранович, Слонима и других городов. На практике оказалось, что не удовлетворено ни одно обращение о проведении пикетов.

Как правило, назывались три причины отказов.

Первая - чиновниками выдвигались требования предварительного заключения возмездных договоров на обслуживание пикета милицией, скорой помощью и местными коммунальными службами по уборке территории. Наши активисты готовы были за счет собственных средств оплатить эти услуги, но ни один исполком не предоставил калькуляцию так называемых услуг по обеспечению проведения пикета. Хотя по логике и здравому смыслу зачем нужна охрана милиции (которая финансируется государством из наших денег), дежурная карета скорой помощи и уборка территории? Какой мусор? Ведь это ПИКЕТ! В нем участвуют 5-10 человек. И проходит данная акция статично, без движения. Но чиновники отгородились от запросов людей труда этим нелепым требованием.

Вторая причина - якобы на одно и тоже место поданы два заявления и по этой причине согласно статьи 9 закона о массовых мероприятиях запрещается проведение одновременно нескольких массовых мероприятий в одном месте.

Третья причина – заявление не соответствует ст. 5 Закона.

Вместо того, чтобы содействовать осуществлению права на выражение мнения с использованием мирного собрания, городские чиновники в этих случаях ищут дополнительные ограничения этих прав. Хотя должна действовать презумпция в пользу проведения пикетов. В случае поступления заявок о проведении двух собраний в одном месте и в одно и тоже время международные стандарты требуют предпринять максимум усилий для обеспечения их проведения.

Приведем конкретные примеры. В Бресте была подана заявка на проведение пикета 30 мая в парке Воинов-интернационалистов. Отказ мотивировали тем, что в заявленном месте будет проходить молодежный фестиваль в честь Дня защиты детей.

В Минске были поданы три заявки в соответствии с решением Мингорисполкома от 02.06.2011 №1554 "Об определении в городе Минске мест для проведения массовых мероприятий" - парк Дружбы народов (пл. Бангалор"), площадка возле фонтана в Киевском сквере и парк 50-летия Великого Октября. Вот в эти места и были поданы заявки.

Итак, выдержки из ответов:

- "... сообщаем, что согласно информации администрации Советского района г. Минска в парке Дружбы Народов 30.05.2018 г. с 13.30 до 15.30 запланировано проведение иного массового мероприятия - молодежной акции "Сделай город чище". В пикете - отказать".

- "... по информации администрации Центрального района г. Минска 30 мая на территории Киевского сквера УП "Зеленстрой Центрального района г. Минска" запланированы работы по санитарной обрезке и удалению аварийных деревьев. Указанные работы будут проводиться с использованием автогидроподъемника, в связи с чем относятся к работам с повышенной опасностью (а место проведения - фонтан у кинотеатра - какие деревья!?) В пикете - отказать".

- "... согласно информации администрации Заводского района г. Минска в парке 50-летия Великого Октября со стороны улицы Долгобродская 30 мая с 15.30 до 17.30 запланировано проведение иного массового мероприятия: информационно-образовательной площадки "Помогая другим - помогаешь себе", организуемой Заводской районной организацией г. Минска Белорусского Общества Красного Креста. В пикете - отказать!"

Вот такое удивительное совпадение как по времени, так и по дате. Чувствуется явное желание городских властей скрыть от общественности истинную причину запрета пикетов - уж очень непопулярен у них профсоюз РЭП.

Здесь надо добавить, что все заявители указали свои адреса и исполкомовским чиновникам можно было бы выйти на связь с ними и согласовать другую дату или время проведения акции. Ведь это просто сделать.

В Минске на все три акции отказом ответил заместитель председателя Мингорисполкома А. Крепак, в Гомеле - заместитель председателя В. Атаманчук, в Могилеве - заместитель председателя А. Галушко, в Гродно - заместитель председателя З. Кулеша, в Бресте - заместитель председателя С. Жуков, в Бобруйске - заместитель председателя А. Маркачев, в Барановичах - А. Маркелов, в Слониме - В. Кот.

Активисты профсоюза отправились на заявленные места пикетов в Минске и обнаружили, что из всех событий прошла только акция Красного креста. Ни обрезки деревьев, ни акции "Сделай город чище" активисты не обнаружили.

По этим фактам поданы заявления в суды.

Эти запреты делаются осознанно, чтобы не дать людям труда выразить свое отношение к преследованию профсоюза РЭП и его активистов. Мы собрали все факты по игнорированию наших заявлений не только в Минске, но и в Могилеве, Бресте, Бобруйске, Гродно, Гомеле и других городах и сообщили об этом в Женеву.

Такие незаконные действия чиновников могут привести к тому, что люди сами, без всяких разрешений выйдут на улицы. И тогда переговоры будет вести не с кем.

Доводим до Вашего сведения, что мы намерены подать заявку в Мингорисполком на проведение 30 июня на площадке возле фонтана в Киевском сквере митинга численностью до 500 человек под лозунгом «Достойному труду – достойную зарплату!».

Республиканский совет профсоюза РЭП требует обязать руководителей горисполкомов не заниматься отписками, а реально помогать решению проблем людей труда в соответствии с законодательством Республики Беларусь.