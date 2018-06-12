Победа: Профсоюз РЭП помог сварщику вернуть почти $2 тысячи 12.06.2018, 12:46

Дмитрий Крес

Интересы рабочего в суде представлял правовой инспектор труда по Гомельской области Леонид Судаленко.

12 июня судья суда Железнодорожного района Гомеля Галина Черношей взыскала с СООО «Джем-Флекс» в пользу 43-летнего электросварщика Дмитрия Креса 3722,8 рублей невыплаченного расчета при увольнении и штрафных санкций за его задержку, сообщает гомельская «Весна».

Интересы рабочего в суде представлял правовой инспектор труда по Гомельской области Леонид Судаленко.

Напомним, 25 мая в региональное отделение профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Гомеле за помощью обратился и вступил в профсоюз электросварщик Дмитрий Крес. По словам рабочего, о деятельности в регионе независимого профсоюза он узнал из социальной сети «Одноклассники».

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Джем-Флекс», где мужчина трудился электросварщиком 4-го разряда, с начала года перестало выплачивать заработную плату. По расчетным листкам его получка составляла около 680 рублей, которые начислялись, но не выплачивались. 5 апреля рабочий уволился с работы и ждал, когда частник рассчитается.

Правовой инспектор труда профсоюза Леонида Судаленко в суде поставил вопрос о взыскании с частника задолженности по зарплате 1594,16 руб., среднего заработка за просрочку расчета 1550 руб., а также компенсации неиспользованных дней трудового отпуска 434 руб., а всего на сумму 3578,16 рублей.

С учетом просрочки на день вынесения решения судом подлежащая к взысканию сумма увеличилась до 3722,8 рублей.

Решение суда вступит в законную силу через 10 дней.