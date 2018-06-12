Трамп и Ким Чен Ын и творят историю без участия России 8 12.06.2018, 12:45

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Фото: Reuters

Как мир шел к историческому саммиту.

Издание lenta.ru опубликовало хронологию важнейших событий, которые предшествовали переговорам Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Переговоры руководителей двух держав стали первыми в истории. По итогам стороны подписали три документа, которые Трамп назвал «весьма всеобъемлющими». Он заверил, что денуклеаризация Корейского полуострова начнется очень быстро. «Фантастическая была встреча. Невероятный прогресс! Правда, очень положительно. Думаю, лучше, чем кто-либо ожидал, высший класс, очень хорошо!» — сказал он. «Мы провели историческую встречу и решили оставить прошлое позади», — вторил ему северокорейский лидер. Они пообещали сотрудничать и работать вместе.

США и КНДР решили установить дипломатические отношения

Это предусмотрено совместным заявлением сторон. Вашингтон и Пхеньян берут на себя работу по выстраиванию долгосрочной системы прочного мира на Корейском полуострове, а Северная Корея обязывается вести работу по ядерному разоружению. Кроме того, стороны вернут друг другу останки погибших во времена Корейской войны. Трамп даже похвастался дополнительным достижением — уже после подписания совместного заявления, Ким Чен Ын пообещал уничтожить крупнейший полигон для испытания ракетных двигателей.

Американские войска останутся в Южной Корее — однако совместных учений больше не будет, что по словам Трампа позволит США сэкономить много денег, — и все американские санкции продолжат действовать. В Северную Корею направят американских и международных специалистов, чтобы они подтвердили факт ядерного разоружения и могли его контролировать.

Встреча в Сингапуре до последних дней была под угрозой срыва

«Я считаю, сейчас проведение этой долгожданной встречи неуместно», — письмо с таким утверждением Трамп отправил Ким Чен Ыну еще 24 мая. Американского лидера возмутила «злоба и открытая враждебность» в заявлении северокорейских властей — те пригрозили Вашингтону ядерной войной и заявили, что могут дать ему «почувствовать на вкус ужасную трагедию», попутно назвав слова американского вице-президента Майка Пенса глупыми и невежественными. Тот в интервью намекнул, что если Северная Корея не пойдет на соглашение с США, то в Белом Доме не исключают и силовой вариант решения проблемы.

Тем не менее американский президент сразу после опубликования письма заявил, что все еще готов к переговорам. Повторное решение провести встречу в Сингапуре было достигнуто 24 мая.

Пропаганда Северной Кореи отнеслась к переговорам с особым вниманием

Пресса КНДР, находящаяся под тотальным контролем государства, ранее рассказывала о переговорах Ким Чен Ына и его зарубежных поездках только после их завершения — как правило, через несколько дней. В этот раз информация о визите в Сингапур появилась на ленте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) на следующий день. «Днем 3 часа по местному времени китайский спецсамолет с уважаемым высшим руководителем приземлился на Международном аэропорту Чанги. Уважаемый высший руководитель спустился с трапа спецсамолета, обменялся теплым приветствием с кадрами правительства Сингапура, приехавшими для встречи, и направился на место ночлега – в отель Сент Резис», — говорится в сообщении агентства.

Опрошенные The New York Times эксперты свидетельствуют, что упоминание китайского самолета — Ким Чен Ын путешествовал на лайнере, на котором нередко летает лидер КНР Си Цзиньпин — свидетельствует о желании Пхеньяна продемонстрировать потепление отношений с Пекином, который не был доволен излишне воинственной риторикой северокорейских властей.

Кроме того, в эфире государственного телевидения КНДР имя Дональда Трампа было упомянуто с характерным для корейского языка уважительным обращением.

Ким Чен Ын провозгласил курс на мир в новогодней речи

1 января 2018 года он сообщил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. Несмотря на это, в начале марта КНДР заявила, что не против отказаться от ядерного оружия и провести переговоры с США о денуклеаризации и восстановлении отношений, если стране будет гарантирована безопасность от внешних угроз. В апреле сообщалось, что Северная Корея заморозила ракетные и ядерные испытания и закрыла ядерный полигон на севере страны. Впоследствии этот полигон был уничтожен, а США были возвращены все задержанные на территории Северной Кореи американские граждане.

После него состоялась встреча северокорейского вождя и президента Южной Кореи

Переговоры прошли в приграничной деревне Пханмунджом. По итогам многочасового саммита Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию. Документ провозглашает новую эру мира и согласия на Корейском полуострове. Стороны договорились начать процесс полной денуклеаризации при поддержке международного сообщества, добиваться создания «постоянного и прочного мира» в регионе.

Декларация включает обещания продолжить поэтапное сокращение вооружений, прекратить враждебные действия и соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны.

В дальнейшем Ким Чен Ын дважды встретился с Си Цзиньпином, а в Пхеньян для переговоров прилетал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Пхеньян живет под санкциями уже почти 12 лет

Впервые санкции против КНДР были введены Советом Безопасности ООН в 2006 году, после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия. Далее они расширялись с каждым новым тестом, а также в связи с запусками баллистических ракет и спутника. Последнее ужесточение ограничительных мер произошло в 2017 году.

Санкции вводили и отдельные страны, в том числе США, Южная Корея, Япония, а также члены ЕС и Россия. В разные годы КНДР ограничивали импорт нефти, запрещали торговать оружием, экспортировать природные ресурсы и различную продукцию, импортировать авиационное топливо. Применялись и различные финансовые санкции, в том числе заморозка счетов и активов, запрет на кредитование. Однако нередко ограничения Пхеньяну удавалось обходить, а государство практически приспособилось к подобному режиму.

Ядерное оружие Северной Кореи не первый год занимает умы мировых лидеров

КНДР стала ядерной державой в 2005 году. Первые подземные испытания этого вида оружия Пхеньян провел в 2006-м, 2009-м, 2013 годах, вызвав осуждение международного сообщества. В 2009 году Север покинул шестисторонние переговоры по своей ядерной программе, проходившие с участием России, США, КНР, Японии и Южной Кореи. В 2015-м власти КНДР заявили, что не заинтересованы в обсуждении заморозки ядерной программы и одностороннего отказа от нее, а на следующий год провели еще два теста.

Последнее, шестое к настоящему времени, ядерное испытание состоялось в Северной Корее 3 сентября 2017 года. Тогда Пхеньян заявил об успешном тесте водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Сейсмологические данные японских специалистов показали, что мощность взрыва составляла около 160 килотонн.

Помимо ядерного оружия, КНДР активно создавала и испытывала ракеты, последний такой тест прошел 28 ноября 2017 года. Из-за постоянных испытаний во второй половине прошлого года ситуация на Корейском полуострове крайне обострилась. Трамп с трибуны Генассамблеи ООН даже пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею, если Пхеньян не образумится. Север в ответ грозился прибегнуть к превентивным мерам. Кстати, по подсчетам американских экспертов, Пхеньян может обладать 20 готовыми к применению ядерными зарядами. Кроме того, у КНДР, вероятно, достаточно ресурсов, чтобы изготовить еще до 60 боеголовок.