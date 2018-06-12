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Начальник Транспортной инспекции брал взятки деньгами, коньяком и духами

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  • 12.06.2018, 12:49
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Взятки брал, как правило, в своем служебном кабинете.

Начальник Транспортной инспекции Минтранса брал взятки деньгами, коньяком и духами. Это следует из обвинения, оглашенного прокурором в суде Фрунзенского района Минска, передает корреспондент БелТА.

Руководитель Транспортной инспекции совершал коррупционные преступления с июля 2015 года по 20 апреля 2017-го. Взятки брал, как правило, в своем служебном кабинете.


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