Андрей Мезин: В экстралиге некоторые зарабатывают больше, чем в европейских клубах 3 12.06.2018, 12:59

Андрей Мезин

Фото: Tribuna.com

Экс-помощник Дэйва Льюиса рассказал об «изнанке» белорусского хоккея.

Экс-помощник Дэйва Льюиса в сборной Беларуси Андрей Мезин поделился с «Прессболом» мнением о провале сборной на ЧМХ-2018.

— Решение отправиться вслед вызрело сразу?

— Мгновенно. Вы же в курсе ситуации: это Дэйв настоял на моем привлечении в

штаб.

– Может, не стоило спешить с отъездом из Копенгагена вслед за Льюисом? Любая идея могла прийтись ко двору в критической ситуации.

– Вероятно, и не стоило... Хотя начинаю склоняться к мысли, что вылет для нашего хоккея может оказаться и полезным. В последние годы проблемы были налицо. Сборную критиковали, но она как-то цеплялась за элиту. Потом — разнос руководства, но все, по большому счету, оставалось как было. Может, хоть сейчас встряска произойдет. В «Динамо», экстралиге, школах.

Раньше ведь и правда справлялись с выдачей качественного продукта. Потому что конкуренция была сумасшедшая. И для тех, кто ее выдержал, потом уже было все равно, кто перед ним на льду — словенец или канадец. А сейчас все размыто.

То же и в экстралиге: команд много, не подошел в эту — пойду в ту. И зарабатывают при этом некоторые больше не то что среднего белоруса, а и хоккеиста в европейских клубах. При этом уровень лиги такой, что Шабанов, долго не имея игровой практики, когда возникла такая необходимость, стал в «рамку» и отыграл «на ноль». Так о чем здесь можно говорить...