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Удачный момент: Чего испугался Путин на Донбассе

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  • 12.06.2018, 13:10
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В Кремле не прекращают говорить о «наступлении» ВСУ.

Боевики террористических анклавов Донбасса пугают жителей в оккупации широкомасштабным наступлением Вооруженных сил Украины накануне чемпионата мира по футболу, который стартует в России на этой неделе. Конечно, Эдуарду Басурину (так называемому "замкомандующему оперативным командованием ДНР") не привыкать рассказывать страшилки о "карателях" ВСУ, но, по всей видимости, наступления украинской армии реально опасаются не в Донецке, а в Кремле, пишет "Апостроф".

В минувший четверг, 7 июня, в РФ состоялась традиционная "Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным. Для тех, кто забыл или не особо интересуется жизнью за поребриком, напомним, что "Прямая линия" с Путиным – это такой перформанс, в ходе которого "правильный" народ задает правильные вопросы президенту, создавая видимость демократии в РФ.

Прозвучал вопрос и с оккупированного Донбасса, мол, Россия не забывает "гордых борцов за свободную республику" и президент Путин слышит всех. Правда, задал вопрос российский гражданин, пропагандист и боевик Захар Прилепин, но такие огрехи кремлевским сценаристам можно простить.

Прилепин спросил у Путина, не боится ли он, что ВСУ воспользуются чемпионатом мира и начнут активные наступательные действия против Л/ДНР?

Путин, который, как известно, ничего не боится, ответил следующее: "Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, а если это случится, мне думается, что это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом".

То есть в прямом эфире лидер одного государства в открытую озвучил угрозы в адрес другого государства.

"Это прямая угроза в адрес суверенного государства, если вдруг Украина решит воспользоваться законным правом на самозащиту, - поясняет "Апострофу" дипломат Богдан Яременко. - Угроза применения силы явно нарушает Будапештский меморандум, Договор о дружбе и фактически является признаком агрессии".

Но если раньше байки Басурина о скором наступлении ВСУ воспринимались как очередная фантазия, то после угроз Путина складывается впечатление, что в Кремле реально опасаются наступления украинской армии - и боятся настолько, что пришлось даже разыграть миниатюрку с участием Прилепина и ВВП.

Теоретически момент для наступления ВСУ действительно удачный: над чемпионатом и так нависла угроза дипломатического бойкота, поэтому если в ответ на активные действия украинской армии на Донбассе РФ начнет активные действия в ответ, то имиджевый эффект для Кремля от футбольного форума вылетит в трубу.

Однако эксперты, опрошенные "Апострофом", уверены, что реально в Кремле не опасаются активности ВСУ во время проведения чемпионата мира по футболу.

"Мы же видим, что украинский политикум настроен решить ситуацию с оккупированными территориями исключительно политическим путем. Никто в стране не говорит о военном решении", - говорит "Апострофу" военный эксперт, главред журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко.

Более того, проведение чемпионата мира в РФ еще не означает, что российская армия берет тайм-аут.

"Не все же военные в России заняты футболом, - добавляет Михненко. - Россия уже сформировала достаточно сильный контингент вооруженных сил на своей территории, которая граничит с территорией Украины, в той же Ростовской области. В нужный момент они способны оказать поддержку сепаратистам на территории Донбасса. Поэтому даже если бы мы попытались что-то активное совершить, РФ своими силами, сосредоточенными в Ростовской области, поддержит боевиков".

Правда, условия для такой "поддержки" будут не самыми благоприятными, ведь чемпионат притянет к принимающей стране внимание всего мира, и Россия окажется под микроскопом, но это уже десятый вопрос.

"Они бы с удовольствием хотели, чтобы у нас такой конфликт был годами, - говорит "Апострофу" военный эксперт Олег Стариков. - Им, наоборот, это выгодно. Ведь это же ресурсы какие у нас забираются, лучшие люди погибают, а россияне тренируют своих военных: завели ДРГ, они потренировались, ушли, а потом в Сирию поехали".

Тогда для чего в Кремле на самом высоком уровне решили раскрутить миф о наступлении ВСУ?

"Во-первых, это попытки России предупредить подобное развитие событий, а во-вторых, попытка успокоить своих марионеток в Донецкой и Луганской областях, чтобы у них не так тряслись поджилки, - отмечает Богдан Яременко. - Очевидно, состояние тех, кого поддерживает Россия, настолько плохое, что оно предусматривает возможность этим воспользоваться".

В принципе, ВСУ перманентно и пользуются ситуацией, занимая километры "серой зоны" на Донбассе – территории, которые по Минским договоренностям и так должны быть под контролем украинской власти.

Но, как отмечает военный эксперт Михаил Самусь, дело даже не в страхе боевиков потерять километры "серости".

"Это информационная операция, - уверяет он "Апостроф". – Она раскручивается уже не первую неделю. В так называемой ДНР эта тема вообще ежедневно присутствует в информационном пространстве. Они же говорили о наступлении украинской армии 3 июня, но эта дата давно прошла, и ничего не произошло. Смысл операции - в мобилизации информационного пространства России и ДНР. По законам информационной работы идет влияние на сознание человека, чтобы люди не задумывались о том, почему растет цена на бензин, нужно нести бред о том, что Украина может напасть на Россию, например. И это срабатывает. Ведь мы сейчас об этом говорим".


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