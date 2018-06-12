В Мингорисполкоме объяснили, кто попадет на свободные места в гимназии 12.06.2018, 13:16

Прием заявлений будет идти с 13 июня по 28 августа.

В этом году в Минске открывается 850 первых классов, более 23 тысяч первоклашек пойдут в школы. В Мингорисполкоме объяснили, как будут принимать документы в школах и гимназиях, пишет tut.by.

Приемные комиссии в школах и гимназиях уже начали свою работу. С 12 июня принимаются документы «по прописке».

— Если граждане не проживают рядом с гимназией, они вправе подать заявление на возможные свободные места. Но они подают не сразу пакет документов, а заявление на свободные места, — объяснила Марина Юркевич, зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома. — Прием заявлений будет идти с 13 июня по 28 августа, по предварительной записи на личный прием к руководителю школы. Примерно 29 августа родители узнают, приняты школьники или нет.

Чтобы не подвергать детей лишним тревогам, представители комитета по образованию советуют отдавать детей в школы и гимназии, к которым прикреплены дома.

— Может быть, и до конца августа не будем знать, сколько у нас свободных мест, если родители уехали в отпуск и планируют подавать документы в школы и гимназии «по прописке» в самом конце августа. Пока мы не закроем «всеобуч», не узнаем, сколько у нас свободных мест.

Определять, кто попадет на свободные места, будут специальные комиссии, они начнут работать уже с 13 июня. В комиссию будут входить кто-то из администрации учреждения образования, и, например, представители профсоюзного комитета.

— Руководитель будет принимать заявления не один, дабы исключить конверты. Комиссия будет регистрировать заявления в специальном журнале и рассматривать спорные моменты… Если есть свободное место, комиссия будет решать, — объяснила Марина Юркевич. — Смотрят, учатся ли в учреждении образования старшие братья и сестры, потом — дети штатных сотрудников, потом принимают остальные заявления на свободные места.

— А если на свободное место принесут заявления пять человек, а у них одинаковые условия?

— У нас предварительная запись, в соответствии с ней — будет учитываться очередность подачи заявлений.

Ранее сообщалось, что могут претендовать на право учиться в конкретном учреждении образования и дети с временной регистрацией по нужному адресу не меньше года.

— Если говорить про временную регистрацию — а если она на год, на два и больше, но получена, например, позавчера?

— Если ребенок прописался вчера, 11 июня, значит, до 11 июня 2019 года должна быть эта «прописка». Если человек вчера временно зарегистрировался на три месяца, то все прекрасно понимают, что сделано это только для того, чтобы пойти в это учреждение.

В Минске сегодня 50 гимназий, 2 лицея и 242 средние школы.

— Программы обучения сегодня до 10 класса одинаковые: и в школах, и в гимназиях. Поэтому не совсем понятно, с чем связан ажиотаж именно по гимназиям, — говорит Марина Юркевич.

Напомним, в этом году у вступительной кампании в гимназии сразу несколько новшеств. Во-первых, отменены вступительные экзамены в гимназии, в 5-й класс перейдут те, кто учился в гимназии в четвертом классе. Во-вторых, при зачислении в гимназии первоклашек будут учитывать длительность временной регистрации по адресу, относящемуся к учреждению образования. Если ребенок был зарегистрирован по нужному адресу меньше года назад, вопрос будет рассматривать специальная комиссия.