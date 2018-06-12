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Белорусское молоко может подешеветь из-за торговых войн с Россией

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  • 12.06.2018, 13:20

Уже шесть дней действует ограничение Россельхознадзора на белорусскую молочку.

Это бессрочные санкции, поэтому неизвестно, сколько они продлятся.

За это время Россельхознадзор уже успел снять ограничение с трёх белорусских производителей. "Борисовский молочный комбинат", "Ляховичский молокозавод" и волковыский "Беллакт" могут поставлять свою продукцию на российский рынок без ограничений.

Также 9 июня была подписана Россельхознадзором и Департаментом ветеринарноного надзора Беларуси "дорожная карта". Она позволит снять взаимные ограничения поставок продукции, при выполнении определенных условий. Однако пока большинство белорусских производителей молочной продукции остается под санкциями.

Журналисты решили узнать у белорусских предприятий, как они почувствовали на себе российские санкции, и что дальше.

Директор "Здравушка-милк" Эмилия Будрэвич рассказывает Еврорадио, что по предприятию запрет очень сильно ударил, потому что экспортируют около половины своей продукции в Россию:

"Говорю с болью в сердце и с любовью к российскому покупателю. Мы экспортировали около 50% своей продукции в Российскую Федерацию. Для нас это удар. У нас там был свой покупатель, мы знали, что он любит, был уже определённый рынок, определённый сегмент . И вряд ли они смогут без проблем его в России перекрыть".

Отвечая на вопрос журналиста Змитера Лукашука, российский посол в Минске Александр Суриков высказывается негативно по поводу запретов Россельхознадзора. По его мнению, за нарушения нужно накладывать санкции на конкретных производителей, а не на всю страну:

"Мне эта тема самому не нравится. Я абсолютно поддерживаю работу надзорных ведомств — и белорусского, и российского — по сохранению качества продукции".

Он напомнил, что Беларусь и Россия вместе производят 37 млн тонн молока в год (Беларусь — 7, Россия — 30). А потребляют две страны 41 млн тонн. Значит, есть дефицит молока:

"А медицинские нормы говорят, что каждый гражданин должен потреблять 350 литров молока в год. А это ещё 15 млн тонн нужно иметь в год. Так чем мы занимаемся? Качеством нужно заниматься. Но нужно заниматься и расширением производства. Двум странам нужно довести показатели до медицинских норм и потреблять собственную продукцию. Вот это главное", — говорит Суриков.

Глубокский молочноконсервный комбинат попал под отдельные ограничения. Всю их продукцию сейчас нельзя ввозить в Россию, а это было около 90% их экспорта. Директор Глубокского МКК Валерий Дулинский объясняет, что теперь они могут закрыть свой торговый дом в Москве и потерять определённые марки продукции:

"Около 50% нашей продукции идёт на экспорт. Из неё, примерно, 90% — это Россия. Для нас это шок, большие потери. У нас есть торговый дом в Москве, который через какое-то время не сможет существовать. Мы потеряем торговые марки, которые мы производили для России. Поэтому с нетерпением ждём переговоров".

Но есть хорошая новость для белорусского потребителя. В Беларуси из-за запрета на экспорт продукции в Россию может произойти серьёзное падение цен на молочную продукцию.

Директор "Здравушка-милк" Эмилия Будрэвич считает, что белорусский рынок всю продукцию не проглотит:

"Никто не заставит покупателя брать не одну бутылку молока, а две. Внутренняя конкуренция у нас в стране, наверное, тоже не совсем правильная. Я считаю, что не стоит и неправильно понижать цены на продукцию, для того чтобы реализовать. Мы все работаем на грани, у нас не такая уж сильная маржинальность продукции, чтобы делать на неё скидки".

Директор Глубокского МКК Валерий Дулинский ожидает падения цен на молочную продукцию:

"Рынок всегда реагирует на политические события. А на всевозможные запреты и ограничения он всегда реагирует падением цен и спроса. Для нас это ухудшение ситуации. Ожидаем падения цен".

Россия с 6 июня временно ограничила поставки молока и молочных продуктов из Беларуси. Об этом в понедельник сообщил Россельхознадзор. Было заявлено, что в "чёрный список" включили те виды продукции, в которой россияне проявляли наибольшее количество нарушений.


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