Джордж Мартин рассказал, о чем будет приквел «Игры престолов» 12.06.2018, 13:24

Джордж Мартин

Писатель отметил, что появятся новые неизвестные персонажи.

Только на днях появилась информация, что будет снят сериал-приквел "Игры престолов". Якобы канал HBO уже сделал заказ на сериал, который должен пролить свет на сюжетные коллизии и происхождение некоторых персонажей популярного сериала, пишет segodnya.ua.

И уже писатель Джордж Р. Р. Мартин рассказал о сериале-приквлеле. По его словам, сценарий к эпизоду уже написала Джейн Голдман, которая ранее работала над фильмами "Kingsman: Секретная служба", "Люди Икс: Первый класс", "Женщина в черном".

Я консультировался со многими авторами шоу: переписывался по почте, встречался лично. Но, правда, все лавры принадлежат Джейн. Она очень погрузилась в проект и да, она безумно талантлива", – прокомментировал Мартин.

Кроме того, писатель подтвердил, что приквел расскажет о событиях, предшествующих истории оригинального сериала. Поскольку события будут происходить задолго до "Игры престолов", никто из актерского состава нынешнегосериала не будет задействован в шоу.