Трамп: Санкции против КНДР останутся в силе 12.06.2018, 13:28

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США хотят убедиться, что Корейский полуостров станет свободным от ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против Северной Кореи, несмотря на успех саммита в Сингапуре, останутся в силе.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита, сообщает eurointegration.com.ua.

"Пока санкции останутся в силе", - отметил Трамп, не уточнив, при каких условиях ограничения могут быть сняты с Пхеньяна. Позже Трамп добавил, что "санкции будут сняты, если мы будем уверены, что ядерное оружие больше не эффективно".

Трамп заверил, что лидер КНДР действительно стремится к денуклеаризации, и это отражено в подписанной лидерами декларации.

По словам Трампа, Ким Чен Ын рассказал ему, что Северная Корея сейчас уничтожает "крупный полигон для испытания ракетных двигателей", но это не было отражено в декларации, а "договорено уже после подписания".

Кроме того, Трамп сообщил, что пока США не будут уменьшать численность своих войск в Южной Корее.

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется провести "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом СЩА Дональдом Трампом.