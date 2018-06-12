Фотофакт: Восстановлен найденный в пустыне сверхсекретный самолет-разведчик США 12.06.2018, 13:33

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Проект был настолько секретным, что даже сегодня нет информации о его деталях.

Журналист портала The Aviationist опубликовал снимки беспилотного самолета-разведчика D-21, разработанного Lockheed Skunk Works. Проект был настолько секретным, что даже сегодня нет информации о его деталях.

Самолет D-21 создали в конце 60-х годов прошлого века. Проект был настолько необычным и сложным, что до сих пор остается одним из наиболее амбициозных проектов мира секретной авиации. Работы велись под кодовым названием Tagboard.

В 1960 году под Свердловском был сбит самолет U-2, пилотируемый Гэри Пауэрсом.

D-21 на кладбище самолетов в Аризоне ​​​​​​. Фото: Tom Demerly / TheAviationist

После этого ЦРУ остро нуждалось в другом способе следить за ядерными испытаниями коммунистических стран. В частности, американскую разведку беспокоили испытания китайцами водородной бомбы в пустыне Гоби.

Специально для этого начальник Lockheed Skunkworks Келли Джонсон и команда самых квалифицированных инженеров создали D-21. Плоский, треугольный, черный, безликий, ни кабины, ни вооружения, гладкая, идеальная форма.

Полностью восстановленный D-21B. Фото: Pima Air & Space Museum

D-21 был по-настоящему беспилотным: он не управлялся с земли — полетное задание закладывалось заранее. Это был одноразовый титановый сверхскоростной самолет, способный разгоняться до скорости 3,6 Маха (около 4400 км/ч). При этом он делал снимки очень высокого разрешения.

Запуск этого аппарата производился с борта еще одной легенды — SR-71 M-21. Этот уникальный самолет теоретически был способен развивать скорость до 3,2 Маха (около 3916 км/ч) и подниматься на высоту в 25,9 км. SR 71 не требовалось уклоняться от ракет противника — он просто опережал их.

Фото: Tom Demerly/TheAviationist

Всего было произведено 4 боевых вылета D-21B над территорией Китая, после его сняли с вооружения. Этому в немалой степени способствовала его высокая цена (5 миллионов долларов) и катастрофа с участием M-21 и D-21A, которая произошла в августе 1966 года.

Сейчас найденный в пустыне Аризоны в 2009 году беспилотный разведчик D-21B, номер 90−0533, восстановлен и находится в экспозиции Pima Air & Space Museum.