На чьей улице праздник? 1 Сергей Митрохин

12.06.2018, 13:45

Фото: Виталий Кавтарадзе

Если ты не проснешься сегодня в рядах протестующих, то завтра ты проснешься в стойле.

В Кремле пройдет фуршет. Ну а нам-то, дорогие друзья, есть что праздновать?

Было ЧТО в самом начале 90-х, когда страна жила надеждой на лучшее будущее, свободу и демократию.

Но кто же мог тогда предположить, что в наступающем XXI веке эта же страна станет заложницей клуба миллиардеров, в интересах которых будет установлена самая настоящая диктатура?

Это не пустые слова. Сегодня даже официальная статистика признает, что уровень жизни населения падает, реальные доходы падают, больше всего у самых бедных. А что у нас растет? Растет у нас только количество миллиардов на счетах друзей Путина (их, в свою очередь, друзей и родственников). Конечно, им есть ЧТО отмечать в этот день.

Откуда берутся эти миллиарды? Ответ понятен: освоение национальных богатств России. В первую очередь, конечно, сырьевых.

Гоним нефть и газ за рубеж, в городах отдаем государственную землю под застройку и т. п. Доходы от этого присваиваем и переводим в офшоры.

Делимся ли ими с народом? Конечно, что-то ему перепадает, дабы не голодал и не бунтовал. Но перепадает не сильно много. В основном на нем просто ЭКОНОМЯТ: не доплачивают зарплаты и пенсии (даже в самые жирные годы они были меньше, чем в странах Восточной Европы, бедных сырьевыми ресурсами); экономят на образовании, здравоохранении…

А попутно народ зомбируют, чтобы легче переносил экономию.

Можно ли назвать эту экономию эксплуатацией. Вряд ли, разве что косвенной.

Однако, как мне кажется, сегодня этой эпохе эксплуатации в основном только сырьевых ресурсов и ТОЛЬКО одной экономии на народе приходит конец. Во-первых, упала цена на нефть и вряд ли вернется к прежним высотам. Во-вторых, агрессивная внешняя политика (необходимая для эффективности зомбирования, нагнетания психологии осажденной крепости) загнала страну в блокаду международных санкций.

В такой ситуации от продажи ресурсов так много миллиардов как раньше не сшибешь, а сшибать хочется.

Вот почему освоение сырьевых ресурсов сегодня на наших глазах уступает место желанию налечь на ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ.

От политики одной только ЭКОНОМИИ на народе хозяева страны переходят к политике его ПРЯМОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Отдельные профессиональные категории граждан России уже испытали на себе этот переход. Например — дальнобойщики. Но все же, это пока были отдельные сигналы.

Однако, как мы знаем, сегодня уже наступает очередь всего работающего населения. Что такое повышение пенсионного возраста? Суть этой «непопулярной» реформы в том, что платить нам БОЛЬШЕ не станут (экономию на народе никто не отменял), а просто работать мы будем ДОЛЬШЕ. До самой могилы.

Весьма выразительная иллюстрация этой самой «эксплуатации человека человеком». В отечественной истории можно обнаружить большой спектр других: от НАЛОГА ДО. ГУЛАГа, включая крепостное право.

Вот почему День России нам надо не праздновать, дорогие друзья, а использовать для призыва к народу — вашим соседям, друзьям, сослуживцам.

Обратитесь к каждому из них персонально со словами: ПРОСНИСЬ И ВСТАВАЙ. Вставай не с колен, не надо лишнего пафоса, ВСТАНЬ ХОТЯ БЫ С ДИВАНА!

Если ты не проснешься сегодня в рядах протестующих — на митингах, избирательных участках, в гражданском обществе, свободных профсоюзах и т.д. — ТО ЗАВТРА ТЫ ПРОСНЕШЬСЯ В СТОЙЛЕ!

Почему так важно призвать к этому народ для нас — активной части общества? Потому ч то в тот момент, когда народ поставят в стойло, НАС С ВАМИ ПОВЕДУТ НА БОЙНЮ.

Так что праздник этот сегодня — 100 % не на нашей улице.

Разбудим народ — отнимем Россию у клики эксплуататоров,

ВЕРНЕМ СТРАНУ НАРОДУ!

Вот тогда и будет ЧТО праздновать.

Сергей Митрохин, «Эхо Москвы»