Андрей Пионтковский: Путин на старости лет ударился в детские игры 12.06.2018, 14:20

Андрей Пионтковский

Он к этому очень чувствителен.

Перед стартом чемпионата мира по футболу у президента ФИФА Джанни Инфантино есть возможность повлиять на позицию президента РФ Владимира Путина по объявившему голодовку украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Произвести впечатление на Путина могут только западные лидеры. Но их заявлений относительно Сенцова что-то не слышно. А для "Большой семерки" было бы уместно выразить свою позицию.

Тем временем Путин на старости лет ударился в детские игры – Олимпиады, чемпионаты мира и так далее. Он к этому очень чувствителен. Поэтому, помимо лидеров стран Запада, есть еще один человек, к которому Путин в ближайшие дни вынужден будет прислушиваться. Это президент ФИФА Джанни Инфантино. Он очень много времени проведет с Путиным. Хотя и тут особых иллюзий у меня нет", – сказал Пионтковский.

Он подчеркнул, что вопрос освобождения украинского режиссера необходимо решить в ближайшее время.

"С другой стороны, творческим людям, которые требуют освобождения Сенцова, есть смысл обратиться к главе ФИФА. Ведь у Инфантино есть возможность воспользоваться моментом и дать понять Путину – ситуация с Сенцовым может омрачить чемпионат мира. Предстоящее мероприятие, которое так хорошо организовали в России. И вот эти слова действительно могут произвести некий эффект. Но решать вопрос нужно как можно быстрее – Сенцов уже долго голодает, и последствия для его организма могут быть непоправимы", – резюмировал Пионтковский.