Андрей Паук: Мне хочется знать, какие вопросы обсуждаются на «аппаратных совещаниях» 6 12.06.2018, 14:27

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Андрей Паук

Фото с сайта gomelspring.org

Видеоблогер всполошил чиновников Октябрьского района.

Андрей Паук, журналист - фрилансер, член Белорусской ассоциации журналистов сделал попытку поприсутствовать на т.н. «аппаратном совещании», которое каждый понедельник проходит в Октябрьском райисполкоме. Руководитель делами райисполкома Валентина Шлапакова отказала блогеру в возможности присутствовать на заседании чиновников, сообщает «Гомельская весна».

«Мне хочется знать, какие вопросы обсуждаются на заседаниях райисполкома, - прокомментировал Андрей Паук, - ведь они же касаются и меня, в том числе. Не понимаю чего боится власть, надо чтобы процесс принятия решений был максимально прозрачным».

Журналист - фрилансер ссылается на статью 34 Конституции РБ, которая гарантирует каждому гражданину право на «получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды».