Клад, найденный в Гродно, можно будет увидеть в музее 5 12.06.2018, 14:38

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Фото: belsat.eu

Историки предполагают, что находка принадлежала еврейским узникам из гетто.

Сейчас решается судьба драгоценностей, вероятно, что сокровища останутся в Гродно, пишет «Белсат».

Около двух месяцев назад во время реконструкции здания по ул. Рабочей в Гродно строитель Владимир Стракович наткнулся на неожиданную находку – металлическую табакерку с надписью «Tytuń fajkowy specjalny».

В табакерке лежали 23 золотые монеты Российской империи и межвоенного польского периода, более десятка колец, две цепочки, несколько слитков золота, позолоченные зубные коронки и несколько купчих документов. Более 70 лет клад находился в доме, в котором давно не проводили капремонта.

Найденный клад, весом около 500 граммов, подробно описали и передали в Гродненский государственный археологический музей на дальнейшую экспертизу, которая установила, что общая стоимость находки составляет 19500 долларов. Самым дорогим предметом стал уникальный перстень с мальтийским крестом, который оценили в 1,5 тысячи долларов.

«Такие носили пажи корпуса слуг российского императора. Выпускники получали такой перстень с надписью по-французски: мой Бог, мой король, моя дама. А вообще девиз этого пажеского корпуса звучал «тверд, как сталь и чист, как золото». Поэтому кольцо всегда делали из двух металлов. Снаружи стальное, а внутри золотое. Кольцо достаточно редкое, а все остальное в кладе, можно сказать, – ожидаемое. Царские золотые монеты, несколько европейских талеров», – говорит историк, младший научный сотрудник Гродненского историко-археологического музея Ян Лелевич.

После проведенной экспертизы специальная комиссия при Гродненском облисполкоме примет решение о предоставлении ему категории ценности. Далее документ о принятом решении должно одобрить Министерство культуры. Клад получит статус движимой историко-культурной ценности, как, к примеру, слуцкие пояса. И только тогда клад перейдет в Гродненский государственный археологический музей. По закону местные власти будут обязаны заплатить по 25% общей стоимости клада тому, кто нашел его и собственнику здания.

Найдут ли владельцев?

Кроме материальной ценности, экспертиза установила, что выяснить, кто был первым владельцем клада, невозможно. Точно можно сказать, что коробочка была собрана не раньше 1937-года, о чем свидетельствует одна из бумаг с датой, в которую владелец завернул часть драгоценностей. Историки соглашаются, что, скорее всего, клад принадлежит узникам Гродненского гетто, в состав которого входило здание по улице Трудовой 2. Однако списков жителей дома во времена гетто нет. Отсутствуют также архивные записи людей, которые жили в доме до начала войны. Само здание было построено в 1894-м году.

«Логично предположить, что если клад мы нашли только в 2018-м году, то тот, кто его спрятал, а это произошло, скорее всего, в 41-42 гг., не смог за ним вернуться. Если человек не вернулся, то что-то с ним случилось. Скорее всего, он умер. Поскольку здесь было гетто, очевидно, что человек был вывезен в концлагерь. Как вариант, это мог быть сбор целого дома, коллективный депозит, чтобы откупиться от немцев. Есть ощущение, что кто-то собирал эти деньги и ценности очень стихийно. Ведь есть переплавленные золотые слитки. Что можно было купить на эти деньги? Сегодня на 20 тысяч долларов мы можем купить однокомнатную квартиру. И тогда примерно то же самое», – рассуждает Ян Лелевич.

Клад с ул. Рабочей не первый еврейский клад, найденный в Гродно. В 90-х годах на ул. Большой Троицкой нашли тайник с еврейскими культовыми вещами, которые используются во время молитвы. А два года назад в 2016 году еще один клад с золотом был обнаружен по ул. Антонова. Во время реконструкции строители наткнулись на тайник с золотыми монетами и кольцами. Во время войны золото давало шанс выжить.

Оба клада можно будет увидеть на выставке в Новом замке, которая откроется в конце июня. Всего будет выставлено около 25 ценных находок с Гродненщины.