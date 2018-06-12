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Трамп: Ким Чен Ын принял приглашение посетить Белый дом

  • 12.06.2018, 14:46
Фото: utro.ru

Президент США рассказал новые подробности о переговорах в Сингапуре.

Правитель КНДР Ким Чен Ын принял приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом. Об этом американский президент заявил 12 июня на пресс-конференции после саммита с главой Северной Кореи в Сингапуре. Трансляцию ведет "Настоящее время" в YouTube.

По словам Трампа, Ким Чен Ын приедет в Вашингтон "в подходящее время, немного позднее".

Он также сообщил, что сможет приехать в Пхеньян " в определенное время".

"Это будет тот день, которого я с нетерпением жду", – сказал президент США.

"Я считаю, что встреча была настолько же выгодна для США, насколько была выгодна для КНДР", – заявил во время пресс-конференции президент США. По его словам, Северная Корея уже сделала несколько важных шагов, чтобы подтвердить приверженность договоренностям с США и Южной Кореей: больше полугода КНДР не проводила ни одного теста, закрыли полигон для ядерных испытаний, выпустили нескольких американских заключенных.

Трамп подчеркнул, что полное ядерное разоружение – не быстрый процесс. "Это на самом деле займет много времени, но как только процесс денуклеаризации начнется, это значит, что уже все. Как только этот процесс достигнет определенной точки, 20%, пути обратно уже не будет", – сказал он.

По словам Трампа, санкции против Северной Кореи останутся в силе до тех пор, пока Вашингтон не получит подтверждений того, что стремление КНДР ликвидировать свой ядерный арсенал "необратимо".

Трамп заявил, что лично надеется снять санкции с КНДР. "Санкции все еще играют важную роль, но, надеюсь, скоро мы их снимем. Я очень жду момента, когда мы сможем их снять", – сказал он.

Американский президент подчеркнул, что он рассчитывает, что Япония, Южная Корея и Китай помогут Северной Корее в денуклеаризации и экономическом восстановлении.

"Я сделаю, все, что в моих силах, чтобы сделать мир более безопасными местом. Если мы можем спасти 30 миллионов людей и даже больше – я понимаю, что я трачу на это много времени, КНДР потратила еще больше – но, если я могу спасти миллионы жизней, приехав сюда и поговорив с очень сильным лидером, это большая честь", – сказал Трамп журналистам.

12 июня лидеры США и КНДР провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре в отеле "Капелла". По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Сразу после переговоров Трамп заявил, что встреча прошла "очень, очень хорошо".


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