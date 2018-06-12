Леонид Судаленко: Вместе искореним детский труд в нашей стране 1 12.06.2018, 14:50

Леонид Судаленко

Фото: charter97.org

Прямого запрета в Трудовом кодексе для белорусских чиновников оказалось недостаточно.

Об этом в «Фейсбуке» написал правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко:

«Друзья, 12 июня весь мир отмечает день борьбы с детским трудом. Сегодня мы с вами не можем заявить о полном искоренении в стране принудительного детского труда.

Прямого запрета в Трудовом кодексе на использование труда детей в возрасте до 14 лет белорусским чиновникам оказалось недостаточно.

В результате, два года тому в учебное время под колесами грузовика на колхозном поле во время уборки картофеля погибла 13-летняя школьница. Мы тогда заявили - трагическая гибель ребенка, который должен был сидеть за школьной партой, но по вине взрослых трудился на колхозном поле должна стать последней в стране.

Мы создавали прецедент, требуя в суде признания трудовых отношений с малолетним (с нами даже согласился районный прокурор), но этого оказалось недостаточно. Мы публично протестовали, собирая подписи на площадке zvarot.by с требованием персональной ответственности каждой горячей головы, вздумавшей отправить детей собирать урожай, но и этого оказалось недостаточно. Кодекс об образовании и сегодня дает право, выражаясь языком чиновников от образования, «воспитывать детей трудом».

Мы через суд требовали признать факт нарушения государством права на жизнь ребенка, в ответ люди в судейских мантиях сказали, что такие иски в белорусских судах не рассматриваются. В конце концов, мы начали и продолжаем на международном уровне в Комитете ООН по правам человека стратегическую тяжбу «Семья Попченя против Правительства Беларуси» о лишении государством права на жизнь ребенка.

Уверен, будущее решение ООН будет находиться в каждой школе как напоминание всем взрослым – НЕТ детскому труду в любых его проявлениях! И хотя за два года после трагедии под Молодечно правозащитники не зафиксировали ни одного случая привлечения школьников к принудительному труду, тем не менее, успокаиваться рано.

Давайте сегодня, каждый из нас скажет: «Я ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях не отпущу своего школьника на любую работу!» Для тех, кто готов сделать больше, предлагаю зарегистрировать в школе заявление о запрете «воспитания ребенка трудом» – от мытья в школе окон до уборки урожая. Вместе искореним детский труд в нашей стране!»