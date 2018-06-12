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Медики рассказали, чем питаться для хорошего сна

  • 12.06.2018, 14:55
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Изменение режима питания может стать настоящим спасением.

Исследователи из Финляндии сообщили, что низкокалорийная диета положительно отражается на режиме сна человека, пишет healthystyle.info.

В ряде экспериментов было доказано, что при снижении калорийности потребляемых в течение дня продуктов наблюдается улучшение качества сна.

Для многих людей, которые страдают от проблем со сном, изменение режима питания может стать настоящим спасением, поскольку на легкий желудок люди легче засыпают и спят крепче.

Второй пункт, который по словам ученых, может значительно улучшить качество сна — это физические упражнения.


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