Геннадий Федынич - Минтруда: Не вводите людей в заблуждение 3 12.06.2018, 15:05

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Геннадий Федынич

Профсоюзный лидер рассказал о том, что происходит на рынке труда Беларуси.

Как сообщает Минтруда, в начале июня в Беларуси зафиксирован очередной рекорд по числу вакансий. В частности, в базе чиновников зафиксировано более 69 тысяч предложений от нанимателей, что на 4 тысячи больше, чем в начале мая.

Действительно ли это вызвано тем, что белорусские власти начали активно создавать рабочие места?

– Я бы предложил Министерству труда: если у вас действительно есть свободные рабочие места, опубликуйте эти 69 тысяч вакансий – по регионам. С указанием специальностей и реального уровня заработной платы, – в экспресс-комментарии «Салідарнасці» предложил председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич.

По его словам, как правило, речь идет о вакансиях «на какие-то сезонные работы, либо на работу за 200-300 рублей в месяц, на которые прожить сегодня нереально»:

– Не надо вводить людей в заблуждение: если вакансия с нормальной зарплатой и условиями, то люди придут на эту работу! А у нас называются общие цифры, не говоря о конкретике.

Говоря о росте белорусской экономики, который наблюдается в первом квартале 2018 года, лидер профсоюза РЭП замечает:

– К сожалению, на кошельках трудящихся это пока никак не отражается, зато отражается на ценах в магазинах и за услуги. Вот, где это заметно. А заработная плата у основной массы населения, к сожалению, не растет. И это факт, который нужно признать.

Также профсоюзный лидер прокомментировал ситуацию, которая наблюдается в соседней Украине, где многие местные жители массово выезжают на заработки в Польшу. Существует ли такая тенденция в Беларуси?

– У нас такое тоже есть, к сожалению – и я знаю не один десяток примеров, когда люди едут в Польшу работать. Особенно сейчас там в фаворе строительные специальности и подсобные рабочие… Да, люди работают по 10-12 часов, но уровень оплаты труда чистыми у них около 800-900 долларов. Причем, польская сторона содействует, открывает рабочие визы, поскольку часть поляков уехали работать в другие страны Евросоюза.

Думаю, что у нас будет продолжаться отток людей до того момента, пока заработная плата по этим специальностям не достигнет хотя бы 500-600 долларов. И это очень тревожная тенденция, – подытожил Геннадий Федынич.