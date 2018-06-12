Фонд Навального обнаружил у сына Рогозина «Ауди А8» за 8,5 миллионов 3 12.06.2018, 15:12

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Авто покупалось за государственный счет.

«Алексею Навальному осталось сидеть в спецприемнике трое суток. Несмотря ни на какие аресты (и даже праздничные дни), ФБК все равно продолжает бороться с коррупцией и рассказывать о махинациях с госбюджетом», - говорится в расследовании фонда, опубликованном на сайте navalny.com.

«ФБК давно занимается темой покупки чиновниками дорогих автомобилей за госсчет. Мы находили много таких закупок и добивались их отмены, собирали подписи под специальным законом, запрещающим чиновникам покупать машины дороже 1,5 млн, и много чего еще делали. Потом эту тему подхватили чиновники и стали заявлять, что конечно, нехорошо, чтобы чиновники покупали очень дорогие машины. Вот, например, что говорил наш любимец Дмитрий Медведев в 2015 году: «К сожалению, у нас есть ряд традиций, к которым чиновники привыкли. Например, ездить на более дорогих автомобилях, чем их коллеги в других странах. Но госмашины должны быть нормального, среднего класса».

Но, несмотря на все это, покупки дорогих машин для чиновников и руководителей госкомпаний продолжаются. Например, авиаконцерн «Ил» объявил тендер на закупку в лизинг «Ауди А8» за 8,5 млн рублей. Неплохой выбор для госкомпании в наше неспокойное время. Ну а возглавляет «Ил» не кто-нибудь, а Алексей Рогозин, сын бывшего вице-премьера и нынешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Именно для него, видимо, и закупается этот шикарный автомобиль с раздвижной крышей, массажными сиденьями, элитной кожей Feinnappa и акустической системой с 23 динамиками.

Подробнее и об автомобиле, и о самом Алексее Рогозине — в сегодняшнем видео юриста ФБК Любови Соболь:

Мы уже несколько раз сталкивались с Рогозиным в расследованиях. Например, рассказывали про его квартиру, которая оценивается в 500 млн рублей, или про нарушения при строительстве космодрома «Восточный», которое Рогозин курировал как вице-премьер. На эти расследования Рогозин даже реагировал, но в своеобразной манере.

Дмитрий Рогозин, курирующий строительство космодрома «Восточный», забанил в твиттере юриста ФБК Любовь Соболь, расследующую махинации при строительстве космодрома

И в связи с этим снова хочется получить ответ. На этот раз уже от Алексея Рогозина.

— Для кого «Ил» решил закупить «Ауди А8» за 8,5 млн рублей?

— Почему именно такой автомобиль, а не, как говорил Медведев, «среднего класса»?

Ну а лучше даже не отвечать, а просто отменить эту закупку, к чему и призывает Любовь Соболь в своем посте».