«Недоумки» Валерий Карбалевич

12.06.2018, 15:26

1,658

Валерий Карбалевич

О проблемах в отношениях между Беларусью и Россией.

Приезд в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова 28—29 мая в какой-то мере можно считать успехом белорусской дипломатии. По традиции в международной политике первый зарубежный визит главы МИДа является демонстрацией внешнеполитического приоритета государства.

Он, как правило, осуществляется в ту страну, которая является наиболее важным партнером. Поездка С. Лаврова в Минск была первым зарубежным визитом министра иностранных дел РФ после назначения Владимиром Путиным нового правительства. Неважно, что министр не новый. Главное здесь — символичность. То есть сам факт этого визита важнее содержания переговоров.

Особую пикантность визиту С. Лаврова придавал тот факт, что совсем недавно, 24 мая, на форуме «Минский диалог» А. Лукашенко заявил: «Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы».

Понятное дело, Москве такая позиция понравиться не может. Тем не менее, обе стороны сохраняют внешний политес, дескать, все тип-топ. «У нас единая позиция. Мы союзники», — констатировал С. Лавров по итогам переговоров в Минске.

Тем не менее, серьезные противоречия между союзниками выявились и в ходе визита российского министра. Сторонам не удалось договориться по визовому вопросу. Дело в том, что Россия с 2014 года стремится принудить Беларусь к введению так называемой «союзной визы».

Но Минск всячески сопротивляется. Ведь визовая политика — это элемент государственного суверенитета. С учетом различного удельного веса двух государств, введение союзной визы станет де-факто ограничением белорусской независимости, Беларусь будет втянута в многочисленные конфликты России с ЕС и США.

Поэтому сейчас речь идет только о подписании соглашения о взаимном признании виз. В ноябре 2017 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей после визита в российскую столицу заявил, что Минск и Москва рассчитывают подписать его до конца 2017 года. Затем на совещании у А. Лукашенко 11 января текущего года был назначен новый срок: первый квартал 2018 года. Скоро закончится второй квартал, а соглашения нет. Консультации по этому вопросу планируется продолжить лишь в сентябре.

А пока, вместо соглашения о взаимном признании виз, во время визита С. Лаврова был подписан временный документ: соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. Речь идет о чемпионате мира по футболу в России в 2018 году и Европейских играх в Беларуси в 2019 г.

Кстати, отсутствие соглашения с Россией о взаимном признании виз тормозит решение Беларуси о введении безвизового режима на 10 дней (вместо существующего ныне 5-дневного срока) для граждан 80 стран, которые прибывают в минский аэропорт.

Но дальше все пошло еще интереснее. В течение двух дней во время поездки на границу в Брестской области А. Лукашенко дважды обрушился на Россию с резкой критикой. 1 июля, посещая белорусско-украинскую границу, он вдруг заговорил о белорусско-российской границе: «Но нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе... Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе... Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру».

А. Лукашенко не скрывал своего раздражения. Дело не только в том, что создание Россией на границе полноценной пограничной инфраструктуры, введение жесткого контроля за перемещением граждан третьих стран негативно влияют на транзит иностранцев через Беларусь. И это наносит экономический ущерб нашему государству. Не менее важно, что восстановление границы разрушает сам конструкт белорусско-российской интеграции, главным автором которого является Лукашенко.

А уже на следующий день, 2 июня, А. Лукашенко вступил в жесткую полемику с российскими СМИ. Надо сказать, что белорусский лидер воюет с медиа РФ с самого начала своего президентства. Он высылал журналистов российских телеканалов, сажал их в тюрьму (Павла Шеремета, Дмитрия Завадского в 1997 г.), требовал расправы. Хотя за 20 лет Лукашенко приобрел большой опыт, и, казалось, должен был бы адаптироваться к критике в свой адрес, однако с тех времен мало что поменялось.

Зная технологию общения А. Лукашенко с белорусскими государственными СМИ, вопрос журналиста, судя по всему, был подготовлен, президент его ждал. Речь шла о статье на российском интернет-портале Lenta.ru от 30 мая, в которой руководство Беларуси обвиняется в «приватизации Победы». Лукашенко не выбирал выражений: «Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются. Но, мне кажется, нарочно это делают. Это все под предлогом приватизировать победу».

Символ Победы давно стал важным столпом идеологического конструкта белорусского политического режима. То есть российский медиа-ресурс бьет по самому больному месту. Кроме того, у А. Лукашенко остался горький осадок от того, что 9 мая под брендом «Бессмертный полк» по Минску прошел марш пророссийских сил. Он прекрасно понимает, что акция сторонников «русского мира» на День Победы и нынешняя статья на сайте Lenta.ru — это звенья одной цепи. А когда А. Лукашенко сильно раздражен, то он переходит на оскорбления.

Еще один любопытный сюжет. Российские СМИ, ссылаясь на министра иностранных дел Владимира Макея, дружно сообщили, что Беларусь, в ответ на возможное появление в Польше американского военного контингента, готова разместить российскую военную базу. На самом деле они выдают желаемое за действительное.

В. Макей на пресс-конференции в Брюсселе 31 мая, во-первых, констатировал, «на сегодняшний день мы не собираемся размещать новые иностранные военные базы на территории Беларуси». Во-вторых, он заявил, что если действительно в Польше появятся американские войска, то с белорусской стороны «будет некая реакция». Всего лишь.

Такая относительная независимость Беларуси от России во внешней политике объясняется в том числе и тем, что у официального Минска понемногу расширяется коридор возможностей для маневрирования.

Очень знаменательно, что одновременно с визитом в Минск Сергея Лаврова Беларусь посетил заместитель председателя КНР Ван Цишань, причем китайский гость находился в белорусской столице на день больше, чем российский министр. Стоит напомнить, что в апреле в Минск приезжал министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и гостил здесь 4 дня.

Как уже упоминалось, глава белорусского МИД Владимир Макей совершил рабочий визит в столицу ЕС Брюссель, где встретился с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.

А 29 мая Александр Лукашенко пообщался по телефону с канцлером Австрии Себастианом Курцем, который пригласил его в гости в Вену.

Москва от всего этого не в восторге. И в качестве мелкой мести не упускает возможность больно уколоть союзника. После встречи премьер-министров РФ и Беларуси Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова, которая состоялась 1 июня в Душанбе, российское государственное информационное агентство ТАСС выдало такую информацию: задолженность Беларуси по государственным кредитам России на середину мая 2018 года составила 6,3 млрд долларов и 60 млрд российских рублей. Так, на всякий случай, чтобы белорусы не забывали, с чьих рук кормятся.

Валерий Карбалевич, sn-plus