Под Гродно разбился самолет 12.06.2018, 15:38

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Фото: mchs.gov.by

Есть пострадавшие.

Недалеко от деревни Коробчицы Гродненского района аварийную посадку совершил Zlin 42M 1975 года выпуска, сообщает МЧС. Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь спасателей. Самолет упал примерно в 14.00. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники скорой помощи.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали мужчину. Оба члена экипажа после осмотра бригадой скорой медицинской помощи были госпитализированы. Самолет деформирован.

Транспортное средство дислоцировалось на аэродроме «Каролино» и принадлежит авиатору-любителю. По предварительным данным, самолет совершал пробный полет в районе областного аэроклуба.

Причины аварийной посадки устанавливаются.