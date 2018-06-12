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Джемилев: Турция может выступить посредником в обмене Сенцова

  • 12.06.2018, 15:41
Мустафа Джемилев
Фото: un.org

Украинский режиссер держит голодовку 30-й день.

Народный депутат Украины и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Турция не исключает, что украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко можно обменять по примеру председателей Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, пишет "Новое время".

В эфире телеканала ATR Джемилев отметил, что Турция может выступить посредником между Украиной и Россией.

"Реджеп Тайип (Эрдоган) говорит, что Путин просто так ничего не отдает. Да, говорю, мы знаем, что Чийгоза и Умерова обменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов. Но я все равно сказал: "Может быть, у вас в заначке есть эти бандиты, может, обменяем все-таки на наших патриотов". Сказал: "Подумаем". То есть, такой обмен не исключается. В любом случае, я думаю, что можно добиваться этого, потому что жизнь этих людей представляет для нас большую ценность", - сказал он.

25 октября 2017 года заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза освободили из российского заключения. По словам Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, освобождение крымских татар - результат переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина.


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