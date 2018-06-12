«Прессбол»: Егор Филипенко продолжит карьеру в БАТЭ 12.06.2018, 15:42

Егор Филипенко

Фото: maccabi-tlv.co.il

Футболист заканчивал сезон в израильском «Ашдоде», которому помог сохранить прописку в высшей лиге.

По сведениям pressball.by, белорусский защитник Егор Филипенко может продолжить карьеру в борисовском БАТЭ. При этом у него также имеются зарубежные варианты трудоустройства. Определенность с будущим 30-летнего футболиста должна наступить в ближайшие пару недель.

Ранее, напомним, интерес к белорусу проявлял московский ЦСКА. Сезон Филипенко заканчивал в израильском "Ашдоде", которому помог сохранить прописку в высшей лиге.