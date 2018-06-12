К белорусскоязычному директору «Института математики и кибернетики» пришли с обыском 12.06.2018, 15:51

Ученого подозревают в создании «нелегального университета».

Милиция провела обыск в квартире директора негосударственного «Института математики и кибернетики» Павла Буки, сообщает «Белсат».

В марте стало известно, что на «группу граждан Беларуси», членов частного учреждения образования, снова возбуждено уголовное дело.

«На наши открытые лекции приходили люди, которые нигде не учились или учились в других университетах. В будущем мы действительно хотели открыть университет», – рассказал Павел Бука.

В течение последних недель правоохранители вызвали на допрос нескольких преподавателей, а также учащихся Института. Следственные органы пытаются доказать, что Павел Бука и его коллеги открыли университет. Их обвиняют в работе без лицензии.

Лекторы, которые устраивают обучение белорусских студентов, не согласны с обвинениями и утверждают, что молодые люди легально получают образование, а они легально преподают. Обучение в «Институте математики и кибернетики» проходит на белорусском языке.

По словам Павла Буки, Комитет государственного контроля признал деятельность его учреждения законной в 2017 и в 2018 году.

«Они меняют свои показания уже четвертый или пятый раз. С прошлого года, когда у Комитета возникли к нам вопросы, проводилась длительная проверка – при том, что она вообще не может проводиться более трех месяцев. За это время к нам прислали не менее трех писем, в которых сообщалось: «В возбуждении уголовного дела отказать из-за отсутствия в деятельности состава преступления», – сказал Павел Бука в марте 2018 года в беседе с журналистами dev.by.

Курс программирования в «Институте математики и кибернетики» преподают лекторы из БГУ и Украинского экономически-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука. Всего курсы читает 8 лекторов.

В прошлом году «Белсат» сообщал об обыске в частном учреждении образования. Тогда были конфискованы документы, носители информации.

«Самое смешное, что тогда они конфисковали в качестве источника информации проектор», – рассказал в беседе с belsat.eu директор «Института математики и кибернетики».