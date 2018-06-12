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В российских городах прошли антипутинские митинги

  • 12.06.2018, 16:06
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Фото: Антон Барсуков/ RFE/RL

Акция проводились в противовес официальному «дню России».

Более сотни жителей Новосибирска во вторник вышли на согласованную акцию протеста в центре города, организованную местным отделением партии «Россия будущего», сообщает «Радио Свобода».

Активисты назвали ее «антимитингом» в противовес официальным мероприятиям в честь Дня России, которые проводят городские и областные власти. Участники протеста напомнили, что в 1990 году, после провозглашения независимости, в стране началось становление демократии. Однако сегодня, по мнению выступающих, большинство прав и свобод в России перестало существовать. Люди держали в руках таблички, напоминающие о различных статьях Конституции, которые, по их мнению, уже фактически отменены или ограничены.

«Последний триумф новой, так называемой суверенной демократии мы с вами видели три месяца назад, 18 марта этого года. И теперь, видимо, этот триумф решено распространить, как передовой опыт, на все регионы нашей страны», - заявил с трибуны руководитель новосибирского отделения партии «Россия будущего» Андрей Гладченко.

Акция оппозиции в Новосибирске

Спустя 28 лет после принятия Российской Конституции потерян самый главный институт демократии – свободные выборы, считает политик. Он сообщил корреспонденту «Сибирь.Реалии», что отказ мэра Новосибирска Анатолия Локтя участвовать в выборах губернатора, которые намечены на сентябрь этого года, подтверждает этот тезис.

Участники акции также были недовольны заключенным соглашением градоначальника и врио губернатора о проведении выборной кампании. По их мнению, в результате него конкуренции за пост главы региона фактически не будет, а главным претендентом на это место становится назначенный указом Владимира Путина чиновник Андрей Травников. Его главный конкурент, мэр-коммунист Локоть в гонке участвовать отказался. Главным лозунгом «антимитинга» стал слоган «Позорники оба».

В День России 12 июня в Ростове-на-Дону гражданские активисты провели митинг «Защитим Конституцию!». Его организаторами выступили региональные отделения общественных движений «Солидарность» и «Открытая Россия». Участие в акции также приняли политические партии «Яблоко», ПАРНАС и «Демократический выбор».

По словам одной из организаторов мероприятия Ирины Зениной, митинг не являлся акцией какой-то одной политической силы или партии. На него приглашали всех, кто считает себя человеком демократических убеждений. Зенина подчеркнула, что благодаря митингу все демократические силы получили площадку для выражения своих идей и обмена мнениями по главной теме митинга – защите конституционных прав граждан от беззакония и произвола чиновников и силовых структур.

Одной из основных тем обсуждения на митинге была проблема восстановления независимости системы местного самоуправления, возможности для граждан влиять на принимаемые властями решения, а также проблема выборности и отчетности перед горожанами муниципальных органов власти.

В частности, о необходимости возврата прямых выборов мэра Ростова-на-Дону в своих выступлениях говорили руководители региональных отделений «Демократического выбора», «Яблоко» и штаба Навального Андрей Скляров, Ирина Сафронова и Сергей Гривко.

В связи с дополнительными ограничениями, введенными в городах, в которых проходят матчи чемпионата мира по футболу, администрация Ростова-на-Дону согласовала митинг в защиту российской Конституции в новом жилом микрорайоне «Ливенцовский» на окраине города. Количество его участников не должно было превышать 150 человек.


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