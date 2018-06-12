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У неработавшей две недели белоруски хотят отобрать ребенка

  • 12.06.2018, 16:13
Наталья с дочерью Александрой

В Гомеле детсад и чиновники ополчились против матери.

В письме, которое получила от заведующей детсадом № 160 Советского района гомельчанка Наталья, написано буквально следующее: все у вас хорошо, но поскольку мать не трудоустроена с 18 мая 2018 года, ребенок находится в… экстремальной жизненной ситуации. Подробности сообщают «Сильные новости».

Чиновники сообщают гомельчанке, что «при проведении социального расследования» ими был выявлен критерий социально опасного положения, в котором якобы находится ребенок: мать не трудоустроена с 18 мая 2018 года. Само письмо датировано 5 июня — то есть сад решил взять на контроль семью, в которой мать не работала на тот момент чуть более двух недель.

«Несовершеннолетняя находится в неблагоприятных условиях, экстремальной жизненной ситуации», — замечает заведующая детским садом. Вместе с тем представитель учреждения образования констатирует: «По факту посещения нами вашей семьи установлено: жилищно-бытовые условия проживания семьи удовлетворительные, санитарно-гигиенические нормы соблюдены, у несовершеннолетней имеется отдельная комната, отдельное спальное место для сна, игр и занятий. В наличии игры и игрушки в достаточном количестве и соответствуют возрастным нормам. Имеется минимальный запас продуктов питания, одежда и обувь по сезону и в достаточном количестве. Со слов воспитателя группы, оплату за питание в дошкольном учреждении вы производите своевременно, Александра посещает детский сад всегда в опрятном виде».

Сад поставил Наталью в известность, что ее семья «на данный момент находится в нашем дошкольном учреждении на контроле и требует повышенного педагогического внимания». В случае же если мать не трудоустроится, администрация сада «будет вынуждена поставить ее в разряд семей социально опасного положения» и информировать об этом райисполком, поликлинику, школу.


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