Девять шагов, чтобы развить эмоциональный интеллект Тревиса Бредберри

12.06.2018, 16:15

Управление эмоциями – это не только то, что вы делаете, но также и то, чего не делаете.

Я изучал данные, собранные компанией TalentSmart, и обнаружил вещи, которых люди с высоким эмоциональным интеллектом избегают, чтобы сохранять спокойствие и контроль. Они отказываются от некоторых типов поведения именно потому, что они соблазнительны и им легко поддаться.

Приведенный ниже список представляет собой девять ключевых действий, которых вам следует избегать, чтобы развить свой эмоциональный интеллект.

1.Не позволяйте другим ограничивать свое счастье.

Когда ваше чувство удовольствия и счастья происходят из сравнения себя с другими, вы перестаете быть хозяином собственного счастья. Если люди с высоким эмоциональным интеллектом удовлетворены сделанным, то не позволяют чьим-то мнениям или достижениями омрачить это чувство.

Если перестать реагировать на чужие мнения невозможно, то не сравнивать себя с другими – в вашей власти. А к чужим мнениям всегда можно отнестись скептически. Тогда, чтобы не делали или не говорили другие, ваша самооценка будет происходить изнутри. Независимо от того, что думают о вас люди, одно можно знать наверняка – вы никогда не будете настолько хорошо или плохи, как они говорят.

2.Не забывайте.

Люди с развитым эмоциональным интеллектом быстро прощают, но это не значит, что они забывают. Простить – значит отпустить случившееся, чтобы двигаться дальше. Но это не значит, что человеку, совершившему ошибку, нужно давать второй шанс. Эмоционально умные люди не склонны увязать в чужих ошибках, поэтому быстро отпускают и настойчиво защищают себя от вреда в будущем.

3.Не сражайтесь до последнего.

Эмоционально умные люди знают, как важно жить дальше, чтобы сражаться снова. Во время конфликта неконтролируемые эмоции заставляют упираться рогом и вступать в такие битвы, из которых невозможно выйти без повреждений. Когда вы считываете свои эмоции и на них реагируете, то способны мудро выбирать битвы и твердо стоять на земле, когда для них настает подходящее время.

4.Не ставьте идеал в приоритеты.

Люди, обладающими высоким эмоциональным интеллектом не стремятся достичь идеала, ведь знают, что его не существует. Природа людей такова, что они совершают ошибки. Если ваша цель – идеал, с вами всегда остается ворчащее чувство провала. В результате, вы тратите время на то, чтобы оплакивать несделанное, вместо того, чтобы наслаждаться достижениями.

5.Не живите прошлым.

Провал может подорвать уверенность в себе и способность поверить в то, что в будущем вы сможете достигнуть большего. Чаще всего, неудача является следствием риска и попытки достичь непростых целей. Эмоционально умные люди знают, что успех состоит в способности отвести взгляд от провала, а это невозможно сделать, живя прошлым. Все, что стоит усилий, как правило, предполагает определенные риски. И вы не можете позволить неудаче отобрать веру в собственную способность преуспеть. А пока вы живете в прошлом, именно это и происходит. Ваше прошлое становится настоящим и не дает двигаться вперед.

6.Они не занимаются проблемами.

Ваше эмоциональное состояние определяется тем, на чем вы сосредотачиваетесь. Когда вы фиксируетесь на проблемах, то создаете негативные эмоции и стресс, что вредит результатам. Когда фокусируетесь на действиях для улучшения ситуации, то создаете ощущение личной эффективности, что производит положительные эмоции и улучшает результаты. Эмоционально умные люди не занимаются проблемами, потому что знают – эффективней заниматься решениями.

7.Не находитесь рядом с негативными людьми.

Жалобщики постоянно варятся в собственных проблемах и не могут сосредоточиться на решениях. Они хотят, чтобы люди жалели их, чтобы им стало лучше. Людям часто приходится выслушивать жалобщиков, ведь они не хотят показаться грубыми и бессердечными. Но существует тонкая грань между тем, чтобы побыть для кого-то жилеткой, в которую можно выплакаться, и быть затянутым в негативную эмоциональную спираль. Последнего можно избежать, установив четкие рамки. Подойдите к этому так: если человек курит, станете ли вы сидеть рядом с ним весь день и вдыхать его дым? Вы бы дистанцировались. Так же нужно вести себя с жалобщиками. Хороший способ установить границы – спросить человека, как он намерен исправить проблему. Затем он успокоится или перенаправит разговор в конструктивное русло.

8.Не держите зла.

Негативные эмоции, сопутствующие обиде, являются стрессовой реакцией. Одно лишь размышление о событии переводит ваше тело в режим “сражайся или беги”. Если угроза неизбежна, такая реакция нужна для выживания. Но если опасность осталось в прошлом, то, продолжая поддаваться стрессу, вы наносите ущерб телу и разрушаете свое здоровье. Исследователи выяснили, что такое поведение приводит к повышенному давлению и заболеваниям сердца. Держать обиду – значит поддаваться стрессу. А эмоционально умные люди избегают его любой ценой.

9.Говорите «да» только тогда, когда действительно хотите.

Тревис Бредберри, «Новое время»