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Правило 5 секунд: как перестать откладывать жизнь на потом

  • 12.06.2018, 16:59
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Почему так происходит и как избавиться от этой привычки?

Мел Роббинс, автор бестселлера 2017 года «Правило 5 секунд» (The 5 Second Rule), поделилась способом раз и навсегда избавиться от привычки откладывать дела на потом, пишет segodnya.ua.

Жизнь современного человека – это бесконечный процесс расстановки приоритетов. За одни дела мы беремся с радостью и сразу, а другие откладываем на неопределенное время. Почему так происходит и как избавиться от этой привычки?

Как правило, мы считаем промедление результатом лени или профессиональной некомпетентности. И наше разочарование самим собой в конечном счете меняет убеждение «Я не хочу этого делать» на «Я не могу этого сделать».

По словам Мел Роббинс, это неправда. Прокрастинация является не отражением нашей лени, а поведением, помогающим справиться со стрессом. Ведь мы откладываем неприятные или тяжелые задания, которые потенциально могут вызвать стресс. Вместо этого мы стремимся к краткосрочному удовлетворению или, по крайней мере, к отвлечению внимания.

Роббинс утверждает, что промедление заложено в нас генетически, поскольку первобытный человек жил в среде, где промедление могло повысить шансы на выживание. Вместо того, чтобы выходить на охоту, в лес, где бегают опасные хищники, он находил укромный уголок в своей пещере и начинал царапать настенные рисунки.

В современном мире мало что изменилось. Мы по-прежнему откладываем важные дела. Но, в отличие от первобытных людей, мы уже способны понять, что избегаем не самого задания, а связанного с ним стресса.

Пять, четыре, три, два, один

Мел Роббинс утверждает, что нашла способ избавиться от привычки прокрастинировать. Она называет это правилом 5 секунд и говорит, что он работает безотказно.

Все дело в работе нашего мозга. Невролог Антонио Дамасио утверждает, что в момент принятия решений эмоции так же важны, как и логическое мышление. Иначе никто бы не прыгал в штормящее море, чтобы спасти тонущего ребенка. В стрессовых ситуациях мы руководствуемся импульсом, а не разумом. Поэтому, чтобы не откладывать важную работу, нужно убедить свой мозг, что это нестрашно.

Во-первых, признайте, что вы в стрессе. Просто примите как факт, что нежелание делать что-то – это не лень, слабость или отсутствие воли, а боязнь стресса. Это потребует немного усилий, но зато активизирует префронтальную кору, отвечающую за принятие решений.

Во-вторых, посчитайте от пяти до одного и сделайте то, что нужно сделать. Спустя пять секунд в игру вступит ваш мозг, который убедит вас заняться чем-то другим. В первые несколько секунд решение за вас принимает сердце и инстинкты.

Мел Роббинс говорит, что вывела правило 5 секунд из собственного жизненного опыта: она просто сразу бралась за важные дела, чтобы не забыть о них. А когда она начала практиковать это намеренно, то увидела, что это помогает быть более продуктивной во всех сферах жизни.

Наверняка у вас тоже есть список дел, которые ждут своего часа. Попробуйте посчитать от пяти до одного и сделать хотя бы несколько из них уже сегодня.


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