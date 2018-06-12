Украина подала в Гаагу меморандум с обвинением России в финансировании терроризма 6 12.06.2018, 17:12

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Меморандум содержит чрезвычайное для практики суда количество доказательств.

12 июня Украина подала в Международный суд ООН меморандум по иску против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Гордон".

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в Международном суде ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум о финансировании терроризма и расовой дискриминации", – сообщил глава МИД.

Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний «подарунок» в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 июня 2018 г.

Президент Украины Петр Порошенко отметил символизм в подаче меморандума именно сегодня, в День России. Это событие – "важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность", написал Петр Порошенко в Facebook.

"Нам нужна позиция Международного суда ООН, который даст надлежащую оценку действиям РФ и не оставит ей возможности скрываться от ответственности за очередными манипуляциями и криками "это не мы" и "нас там нет". Меморандум содержит чрезвычайное (для практики суда) количество доказательств", – отметил президент.