Трампу удалось принудить Ким Чен Ына к миру 1 12.06.2018, 17:33

Богдан Яременко

Для России таких аргументов пока не найдено.

Историческая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшаяся 12 июня в Сингапуре, важна для всего цивилизованного мира. Она показала, что даже в самых острых вопросах и проблемах желание враждующих сторон достаточно для поиска определенных решений во имя человечества.

Что касается президента России Владимира Путина, то пока Запад не нашел аргументов для того, чтобы заставить Кремль пойти на уступки. Донбасс и Сирия остаются для Путина плацдармами, где ему выгодно играть. Такое мнение высказал "Апострофу" дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Война на Корейском полуострове – это один из самых длительных кризисов на планете, который остается нерешенным, происходит дальнейшее обострение вокруг вопроса разработки ядерных вооружений. Поэтому встреча Трампа и Ким Чен Ына – это хороший знак, что даже в самых острых вопросах и проблемах желания обеих сторон достаточно для демонстрации движения вперед и поиска каких-то решений во имя всего человечества. Если бы, не дай Бог, на Корейском полуострове началась война с привлечением США, это была бы мировая война, которая не оставила бы в стороне Японию, Китай, возможно, и Россию.

Другое дело, что эта встреча дает больше деклараций о намерениях, чем реальных решений. Но вспомним, что год назад ситуация двигалась в прямо противоположном направлении – от демонстрации желания решать к демонстрации желания воевать друг с другом. Поэтому это определенный переломный момент, который со временем может дать ответ на вопрос окончания формальной войны между Кореями, денуклеаризации полуострова или даже объединения двух Корей.

Это важно для всего мира, потому что корейский народ является одной из разделенных наций. Поэтому это интересно наблюдать и украинцам.

Что касается глобального конфликта между США и Россией, то с последними не получается именно потому, что Путина сложно заставить. Ведь Корея идет на уступки не столько по доброй воле Ким Чен Ына, а потому, что на нее оказывается влияние даже со стороны ее традиционных партнеров, таких как Китай и Россия. Ким Чен Ын же рассматривал ядерное оружие как гарантию безопасности собственного режима.

Но США, заставляя других давить на Северную Корею, фактически развернули вопрос так, что дальнейшие ядерные разработки, реализация ядерной и ракетной программ стали угрозой для режима. То есть фактически Северная Корея идет на мир по принуждению.

Для России таких аргументов пока не найдено и вряд ли они могут быть найдены в виде нынешних санкций.

Как Путина принудить к миру с Украиной? Примирить можно желающих, а в Кремле пока подобных желаний нет. Пока Россия последовательно идет по пути эскалации в Украине и продолжения своей политики.

Вообще неизвестно, чем сегодня можно стимулировать Россию вернуть Крым, уйти с Донбасса. Для нее стимулом является установление определенного режима международной безопасности или международных отношений, которые будут гарантировать ей общий контроль над Украиной. Поэтому здесь пока то, что хочет Россия, прямо противоположно тому, что хочет Украина, и это вредно не только для украинской государственности, но и для существующей архитектуры безопасности и правил игры. Поэтому пока какая-то из сторон не изменит свою стратегическую цель (Украина – быть независимой, а Россия – достичь какого-то мирового соглашения о зоне воздействия), здесь вряд ли можно говорить о перспективах урегулирования.

К тому же Донбасс, как и Сирия, является одним из плацдармов, где Путину выгодно играть. У него есть различные деликатные инструменты для того, чтобы обострять ситуацию, менять баланс и тому подобное. То есть это как раз поле для игры, которое ему нравится.