Александр Глеб: Был рад встретиться с друзьями по «Арсеналу»1
- 12.06.2018, 17:45
Во время прощального матча Томаша Росицки белорусский футболист встретился со своими друзьями.
В 37 лет чешский футболист Томаш Росицки, известный по выступлениям за «Арсенал» и дортмундскую «Боруссию», завершил игровую карьеру прощальным матчем в Праге. На переполненном стадионе сыграли сборная Чехии и сборная мира, составленная из друзей Росицки. Состав внушительный: Леманн, Клиши, Санья, Бенаюн, Фабрегас, ван Перси, Фламини, Александр Глеб и другие.
Белорус особенно много делал фото в компании бывших одноклубников по «Арсеналу» - ван Перси, Фабрегаса, Фламини. Игроки совместные снимки подписывали «Братья».
- Это еще пошло со времен «Арсенала», - объяснил нам Глеб.
Матч завершился победой чехов - 5:2. Причем последний мяч забил сын Росицки Тома-младший. Отец с ним на руках добежал до ворот, защитники картинно стелились в подкатах, а довольный ребенок нанес решающий удар.
Наш Глеб на поле не вышел по уважительной причине. Может, его и не хватило сборной мира?
- Почему на поле не вышли?
- Получил небольшую травму. Буквально на последней тренировке перед отъездом потянул мышцу, придется немного подлечиться. Жаль, конечно, что не получилось сыграть в прощальном матче Томаша. Еще давно получил от Томаша приглашение. С удовольствием его принял. Было очень здорово снова встретиться со всеми ребятами. Все было организовано на очень высоком уровне. Обменялись контактами, обещали, что скоро увидимся, а то с некоторыми потеряли связь.
- Судя по фото, показалось, что веселились, словно в 2008-м.
- Просто общались, все-таки давно не виделись. Все мероприятия проходили два дня. Говорили обо всем: о семье, делах, футболе, вспоминали годы в «Арсенале». Все-таки за это время было столько событий в жизни каждого.
- На каком языке общались? Видел, и немецкий вспомнили.
- На немецком языке давал интервью для телевидения и общался с Йенсом Леманном. А так в основном на английском говорили.
- Как Сеск Фабрегас отреагировал, что его не включили в заявку сборной Испании на чемпионат мира?
- Совершенно спокойно. Тренер сборной Испании ему говорил, что при должной игровой практике в «Челси» вызовет его, но даже когда Сеск начал стабильно играть, звонка не последовало. Но он не расстроился, с уважением воспринял решение тренера, со сборной он выиграл все что возможно. Сейчас Сеск больше времени проводит с семьей.
- Вы с женой ездили. Может, и дочка с вами была?
- Дочку решили не брать. В первый вечер был совместный ужин, все вместе с женами общались. Очень классная семейная обстановка получилась.
- Хотели бы, чтобы и ваш прощальный матч прошел с таким размахом?
- Это все интересно. Желание-то есть. Томаш рассказал, как все организовывалось, он объяснил, что все расходы взяли на себя местная федерация футбола и компания Puma.
- У вас есть спонсоры на примете?
- Пока нет.
- Наша футбольная общественность стала говорить: Глеб свой в компании звезд мирового футбола.
- Почему нет? Я же со всеми играл, общаюсь, дружу, большую часть карьеры провел в Европе.