Александр Глеб: Был рад встретиться с друзьями по «Арсеналу» 1 12.06.2018, 17:45

Фото: twitter.com/Arsenal

Во время прощального матча Томаша Росицки белорусский футболист встретился со своими друзьями.

В 37 лет чешский футболист Томаш Росицки, известный по выступлениям за «Арсенал» и дортмундскую «Боруссию», завершил игровую карьеру прощальным матчем в Праге. На переполненном стадионе сыграли сборная Чехии и сборная мира, составленная из друзей Росицки. Состав внушительный: Леманн, Клиши, Санья, Бенаюн, Фабрегас, ван Перси, Фламини, Александр Глеб и другие.

Составы команд на прощальном матче Томаша Росицки.

Белорус особенно много делал фото в компании бывших одноклубников по «Арсеналу» - ван Перси, Фабрегаса, Фламини. Игроки совместные снимки подписывали «Братья».

- Это еще пошло со времен «Арсенала», - объяснил нам Глеб.

Матч завершился победой чехов - 5:2. Причем последний мяч забил сын Росицки Тома-младший. Отец с ним на руках добежал до ворот, защитники картинно стелились в подкатах, а довольный ребенок нанес решающий удар.

Фотовоспоминания Сеска Фабрегаса.

«Братья в сборе»: Глеб, Фабрегас, Фламини и Росицки. После ухода из «Арсенала» они мало общались и были рады вновь встретиться. Фото: инстаграм Александра Глеба.

Наш Глеб на поле не вышел по уважительной причине. Может, его и не хватило сборной мира?

- Почему на поле не вышли?

- Получил небольшую травму. Буквально на последней тренировке перед отъездом потянул мышцу, придется немного подлечиться. Жаль, конечно, что не получилось сыграть в прощальном матче Томаша. Еще давно получил от Томаша приглашение. С удовольствием его принял. Было очень здорово снова встретиться со всеми ребятами. Все было организовано на очень высоком уровне. Обменялись контактами, обещали, что скоро увидимся, а то с некоторыми потеряли связь.

- Судя по фото, показалось, что веселились, словно в 2008-м.

- Просто общались, все-таки давно не виделись. Все мероприятия проходили два дня. Говорили обо всем: о семье, делах, футболе, вспоминали годы в «Арсенале». Все-таки за это время было столько событий в жизни каждого.

- На каком языке общались? Видел, и немецкий вспомнили.

- На немецком языке давал интервью для телевидения и общался с Йенсом Леманном. А так в основном на английском говорили.

- Как Сеск Фабрегас отреагировал, что его не включили в заявку сборной Испании на чемпионат мира?

- Совершенно спокойно. Тренер сборной Испании ему говорил, что при должной игровой практике в «Челси» вызовет его, но даже когда Сеск начал стабильно играть, звонка не последовало. Но он не расстроился, с уважением воспринял решение тренера, со сборной он выиграл все что возможно. Сейчас Сеск больше времени проводит с семьей.

- Вы с женой ездили. Может, и дочка с вами была?

- Дочку решили не брать. В первый вечер был совместный ужин, все вместе с женами общались. Очень классная семейная обстановка получилась.

- Хотели бы, чтобы и ваш прощальный матч прошел с таким размахом?

- Это все интересно. Желание-то есть. Томаш рассказал, как все организовывалось, он объяснил, что все расходы взяли на себя местная федерация футбола и компания Puma.

- У вас есть спонсоры на примете?

- Пока нет.

- Наша футбольная общественность стала говорить: Глеб свой в компании звезд мирового футбола.

- Почему нет? Я же со всеми играл, общаюсь, дружу, большую часть карьеры провел в Европе.