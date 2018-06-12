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Трамп: Ким Чен Ын понял, что вашингтонская администрация не шутит

  • 12.06.2018, 18:03
Фото: ЕРА

Переговоры США и Северной Кореи начались с обмена острыми высказываниями, но завершились успешно.

У американских политиков, которые в прежние годы занимались северокорейской проблематикой, "ничего не получалось", потому что они избрали неверную стратегию. Такое мнение в интервью Voice of America высказал президент США Дональд Трамп, передает gordonua.com.

Он не согласился с журналисткой, сказавшей, что ранее в отношениях США и КНДР было много "бряцания оружием".

"Мне не кажется, что было так уж много бряцания оружием до того, как я стал президентом. Они придерживались стратегии молчания, не хотели ничего обсуждать, а так нельзя", – заявил Трамп.

Он признал, что в начале его каденции был обмен резкими высказываниями с руководством КНДР.

"Честно говоря, мне самому не нравилось делать такие высказывания, и многим казалось, что я поступаю неправильно. Но без этого мы бы не оказались там, где мы сейчас", – отметил президент США.

По его мнению, Ким Чен Ын понял, что вашингтонская администрация "не шутит".

"Сейчас он понимает, что мы хотим с ним договориться, мы должны это сделать и будем это делать. Хотя прошло не так много времени – а ведь мы с самого начала занимали очень жесткую позицию в отношении Северной Кореи – но сегодня мы подписали документ, гораздо более обширный, чем рассчитывали многие. Никто не верил в то, что такое возможно", – добавил Трамп.

12 июня лидеры США и КНДР провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Осенью 2017 года Трамп в своем Twitter называл Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой". 19 сентября на Генассамблее ООН Трамп заявил, что у США есть мощь и терпение, но если нужно будет защищаться, "выбора не будет, кроме как полностью уничтожить Северную Корею".

Ким Чен Ын назвал речь Трампа на сессии Генассамблеи "шизофреническим припадком" и заявил, что "сумасшедшего американского старичка непременно будет укрощать огнем".


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