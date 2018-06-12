Полиция Израиля допросила Нетаньяху по делу о покупке субмарин в Германии 12.06.2018, 18:30

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля проходит по делу о покупке подводных лодок как свидетель.

Полиция Израиля во вторник прибыла в резиденцию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. В ходе допроса он ответил на вопросы по ряду коррупционных дел, в том числе и по приобретению Израилем подводных лодок и кораблей у немецкой компании ThyssenKrupp за $2 млрд, сообщает РБК со ссылкой на издание Haaretz.

Официальный представитель израильской полиции Мики Розенфельд сообщил, что по этому делу Нетаньяху давал показания впервые. Он подчеркнул, что глава правительства проходит как свидетель.

Помимо дела о подлодках полицию интересовали и взаимоотношения Нетаньяху с группой Bezeq, которую возглавляет его давний друг Шауль Елович. Следователи подозревают, что Bezeq могла получить определенные преференции от правительства в обмен на позитивный образ Нетаньяху на подконтрольных Еловичу медиаресурсах.

Дело о покупке субмарин и патрульных катеров у ThyssenKrupp тянется с 2016 года. По нему уже были задержаны представитель немецкой компании в Израиле Мики Ганор, а также бывший член Совета национальной безопасности Израиля Авриель Бар-Йосеф. В МВД подозревают, что последний получил взятку за оформление контракта, из-за чего была сорвана сделка по покупке судов в Южной Корее.

Еще одним фигурантом является адвокат Нетаньяху, который также был причастен к заключению сделки с немецкой компанией.