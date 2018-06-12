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SpaceX планирует построить «Ракетный сад»

  • 12.06.2018, 19:08

Компания SpaceX планирует расширить свое присутствие в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде.

Об этом сообщил спикер компании Джеймс Глиссон, информирует ukrinform.ru cо ссылкой на Florida Today.

"Поскольку в SpaceX увеличивается количество запусков (из Космического центра - ред.) во Флориде, мы ищем способы расширить наши возможности и усовершенствовать операции по запуску, приземлению и повторному запуску наших ракет серии Falcon", - сказал Глиссон.

Отмечается, что расширение поможет SpaceX сохранять и восстанавливать большое количество ракетоносителей Falcon и носовых конусов непосредственно в операционном центре.

В частности, компания Илона Маска планирует построить диспетчерский центр, ангар площадью 133 тысяч квадратных футов и "Ракетный сад" в самом центре территории.

SpaceX планирует провести значительное расширение своих объектов в Космическом центре совсем скоро.


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