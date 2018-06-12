Трамп заявил о возможном превращении КНДР в аналог Южной Кореи 8 12.06.2018, 19:53

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Президент США после встречи с Ким Чен Ыном заявил, что доверяет диктатору КНДР.

В интервью телеканалу ABC после встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре Трамп заявил, что верит в выполнение лидером КНДР всех договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, передает РБК.

«Мы тоже дали ему гарантии. Я не хотел бы говорить, какие конкретно, но он должен быть доволен. Люди в КНДР любят его. А у них есть страсть. И если они будут так же усердно работать, то Северная Корея станет сильным государством. Может быть, не совсем скоро, но в будущем это будет что-то вроде Южной Кореи», — заявил Трамп.

Корреспондент ABC напомнил Трампу, что еще совсем недавно американский президент называл Ким Чен Ына «жестоким диктатором, который довел собственных жителей до голода». «Я говорю то, что я говорю. Мы сейчас здесь и имеем то, что имеем. Я думаю, что он действительно хочет избавиться от ядерного оружия и принести благо своему народу», — ответил на это Трамп.

Журналист напомнил, что отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир тоже договаривался с американцами, но не выполнял свои обещания. Трамп на это ответил, что Ким Чен Ир никогда не общался с президентом США и не заходил так далеко в переговорах. «Может быть, я через год приду и пойму, что ошибся. Это возможно. В мире постоянно все меняется. Но он мне доверяет и понимает, что не каждый президент пойдет на такие переговоры», — объяснил глава Белого дома.

Трамп также сравнил договоренности с КНДР и ядерную сделку по Ирану. Он заявил, что сделка с Тегераном была ужасной, потому что была очень дорогой. Финансовыми причинами он объяснил и отказ от военных учений в Южной Корее. По его словам, невыгодно, чтобы самолеты с Гуама летали на Корейский полуостров и бомбили там горы. «Это еще и провокационно», — заявил Трамп.

В этом же интервью президент США заявил, что за свою жизнь заключил много сделок и приобрел много хороших знакомых, среди которых премьер-министр Японии Синдзо Абе. «А еще у меня хорошие отношения с этим новым человеком из Италии. Он только недавно выиграл выборы, и у нас уже наладились нормальные отношения», — сказал Трамп, имея в виду нового премьера Италии Джузеппе Конте.

Комментируя фотографию с саммита G7 в Канаде, где он сидит на стуле, а канцлер Ангела Меркель стоит перед ним, уперев руки в стол, Трамп заявил, что это вполне безобидный снимок. «Мы тогда просто сидели и ждали, когда будет готов финальный документ. Мы просто там разговаривали, потому что ждали, когда появится эта бумага. Я в принципе хотел подписать коммюнике. Не очень хотел, но мне хотелось уехать на хорошей ноте. И тут выступает Джастин по телевизору (премьер-министр Канады Джастин Трюдо. — Прим.) и говорит, что мы его предали. А чего он мне в лицо все это не высказал? Мы тогда сфотографировались, пожали друг другу руки, я уехал. А Джастину не следовало так поступать. Это была ошибка, и она ему будет очень дорого стоить», — объяснил Трамп.