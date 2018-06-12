Виктория Азаренко: Cостав участниц турнира в Сан-Хосе будет очень сильным 5 12.06.2018, 20:21

Виктория Азаренко

Бывшая первая ракетка мира прокомментировала свое решение выступить на турнире в Сан-Хосе.

Бывшая первая ракетка мира, двукратная чемпионка Australian Open и олимпийская чемпионка Лондона-2012, белоруска Виктория Азаренко прокомментировала свое решение выступить на турнире в Сан-Хосе, который пройдет с 30 июля по 5 августа, передает «Прессбол».

- Я несколько раз принимала участие в этих соревнованиях. Это всегда был очень приятный опыт. Болельщики в Калифорнии прекрасно поддерживают игроков, а состав участниц турнира будет очень сильным. Также хотелось бы оценить инфраструктуру в Сан-Хосе, — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

В Сан-Хосе также сыграют россиянка Мария Шарапова, американки Серена Уильямс, Мэдисон Кис и Коко Вандевеге.