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В Париже неизвестный захватил заложников и облил их бензином

  • 12.06.2018, 20:23
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Захватчик потребовал встречи с представителями посольства Ирана.

Как сообщает агентство Reuters, вечером 12 июня неизвестный мужчина взял в заложники двух человек в 10-м округе Парижа. Он облил людей бензином и пригрозил убить их, если полиция не будет выполнять его требования, передает РБК.

По имеющимся данным, в первую очередь захватчик потребовал, чтобы ему дали связь с иранским посольством, через которое мужчина намерен передать свое обращение правительству Франции.

Полиция окружила место происшествия. Представитель парижской полиции Ив Лефебр заявил, что власти будут вести переговоры с преступником. По его словам, речи о теракте пока не идет.

По данным Figaro, заложники находятся в офисе рекламной компании Mixicom, которая работает с известными блогерами, размещающими записи на YouTube. Уже известно, что преступник вошел в здание по видом разносчика еды.


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