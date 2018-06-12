Светлана Алексиевич: Я поняла глубину падения нашей власти 16 12.06.2018, 20:33

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Светлана Алексиевич

«Шуневичи» чувствуют себя абсолютно безнаказанно.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич прокомментировала «Радыё Свабода» появление ресторана на месте массовых расстрелов.

«Меня не покидает образ министра Шуневича в форме НКВД. Я поняла глубину падения нашей власти. Я думаю, Шуневич не читал ни Солженицына, ни Шаламова, и понятия об этом не имеет. Во-вторых, я поняла, что поскольку только молодые защищают нашу гордость, в том числе и в Куропатах, эти «шуневичи» чувствуют себя абсолютно безнаказанно», - говорит Светлана Алексиевич.

«Если уж этот ресторан (открылся. - Прим.), то это абсолютное падение общества, - говорит Нобелевская лауреат. - Думаю, позволила им это высокая власть. Как мы знаем, в этой стране крышу никто не отремонтирует без высокого разрешения. Так что там темные совсем дела. И эта администратор (Светлана Дубкова, администратор ресторана, в комментариях к статье назвала протестующих «сбродом». - Прим.), неграмотная женщина, которая сказала, что «это люди, которые против власти».

Светлана Алексиевич считает, что все общество несет ответственность за это.

«Можно говорить и о нашей собственной ответственность, каждого из нас. Мы это разрешили. Почему общество молчит? В любой европейской стране были бы сотни тысяч на улицах», - говорит Светлана Алексиевич.

«Они хотят поставить камень в Куропатах, - реагирует Светлана Алексиевич на инициативу власти установить в Куропатах официальный мемориал. - И им кажется, что таким образом они получат индульгенцию на то, чтобы все это повторилось вновь».