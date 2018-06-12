Лед тронулся 5 12.06.2018, 20:47

2,025

Фото: AP/Evan Vucci

Самое главное, что произошло в Сингапуре: центральную роль на переговорах с Ыном играют США, а не Китай и РФ.

Итоги встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре вызвали широкий резонанс во всем мире. По словам председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослава Лайчака, саммит может оказать положительное влияние на процесс ядерного разоружения в глобальных масштабах. Первые итоги саммита также положительно оценили в НАТО, ЕС, Китае, Южной Корее, Японии и ряде стран Европы. В России на официальном и экспертном уровнях по-разному оценивают результаты встречи в Сингапуре, пишет «Голос Америки».

В правительстве России в целом позитивно оценили происшедшее, но хотели бы дождаться подробностей, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Сейчас мы не можем не приветствовать, что важный шаг вперед сделан, – сказал Рябков. – Конечно, дьявол в деталях, и предстоит разбираться с конкретикой. Но импульс, как мы понимаем, задан».

По словам дипломата, РФ рассчитывает, что формат шестисторонних переговоров по урегулированию на Корейском полуострове вновь будет востребован, что поможет достичь конкретных результатов в этом направлении.

«Мы, совместно с китайскими друзьями, совместно с другими участниками того, что называлось шестисторонними переговорами, рассчитываем, что настанет момент, когда этот формат будет вновь востребован, и продолжим работать на результат», – добавил заместитель министра.

Вместе с тем, многие российские и зарубежные эксперты отмечают неконкретность достигнутых на встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына договоренностей. Так, руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая прокомментировал «Коммерсанту» намерение как можно скорее провести встречу между главой Госдепартамента Помпео и соответствующими лицами с северокорейской стороны как «… повторение заявлений 1994 и 2001 годов, при этом в некоторых моментах они были даже более конкретными и обязывающими».

Президент США Дональд Трамп и северокорейский диктатор Ким Чен Ын завершили саммит в Сингапуре подписанием совместного заявления, которое обещает меры по денуклеаризации Корейского полуострова, и которое Трамп назвал «очень важным» документом.

В совместной декларации, подписанной Трампом и Ким Чен Ыном, говорится, что США обещают предоставить КНДР «гарантии безопасности».

В документе, подписанном в завершение исторического саммита лидеров двух стран в Сингапуре, также отмечается, что Ким Чен Ын «подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Геннадий Чуфрин в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что в связи с саммитом в Сингапуре пока можно говорить лишь о предварительных, промежуточных итогах. По его мнению, это просто первый контакт двух лидеров.

«Конечно, значение события, в любом случае очень велико, – добавил он. – Потому что состоялась встреча, казалось бы, непримиримых еще вчера противников. С другой стороны, в подписанном документе сформулированы лишь намерения сторон, причем в самом общем виде. Конкретные проблемы, которых накопилось огромное количество, включая денуклеаризацию (Корейского полуострова), взаимоотношения между США и КНДР и многое другое, еще только предстоит обсудить».

Поэтому не стоит торопиться с какими-то прогнозами, констатировал востоковед: «Правильно сказал Трамп, что впереди еще длительная серия переговоров. Дай бог, чтобы они состоялись. Я лично выступаю за то, чтобы сама необходимость переговорного процесса была (сторонами) поддержана, и он продолжился бы дальше. А что касается конкретики, давайте отложим обсуждение этого вопроса до того момента, когда появятся детали достигнутых договоренностей».

В документах, обнародованных в Сингапуре, ничего не говорится о подписании мирного договора между Северной и Южной Кореей, которые до сих формально находятся в состоянии перемирия, а также о снятии санкций с Пхеньяна.

Как представляется Геннадию Чуфрину, это произошло потому, что данные проблемы тянут за собой шлейф сопутствующих проблем, которые необходимо решить: «Скажем, подписание мирного договора или соглашения о безопасности, которого ожидает Северная Корея от США, предполагает обсуждение вопросов о деталях денуклеаризации, то же самое касается целого ряда других вопросов».

Но пока все идет предсказуемо, констатировал эксперт.

Руководитель Школы востоковедения при Высшей школе экономики профессор Алексей Маслов напомнил, что в отличие от коллег он всегда говорил о возможности этой встречи и достижения соответствующих договоренностей. По его оценке, оба лидера играют в очень сложную игру, в которой хорошо понимают друг друга.

«Это не удивительно, – пояснил он. – Ведь помимо проблемы денуклеаризации, есть еще и проблемы имиджа Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В частности, Трампу заключение соглашения в Сингапуре крайне важно для поднятия лично его авторитета и, грубо говоря, противостояния с истеблишментом, который долгое время игнорировал президента именно как международного политика».

По словам профессора, Трамп сейчас действительно добавил себе очков, и его могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Как ему видится у Ким Чен Ыны похожая история: «Он, по сути дела, загнал страну в глубокий финансовый кризис, бросив все деньги на создание (ядерного) оружия. Ему требовалось срочно «перепродать» все эти свои активы, иначе у КНДР не было бы никаких стимулов и возможностей развития».

На взгляд Алексея Маслова, оба лидеры грамотно сыграли свою роль и добились того, чего хотели.

«А самое главное, что произошло: центральную роль на переговорах играют США, а не Китай и Россия. Кроме того, очень важно обратить внимание на то, что сегодня перед Северной Кореей открывается перспектива встроиться в американскую экономическую систему, а не китайскую. Это крайне интересный момент в контексте общей ситуации в регионе, в целом», – резюмировал он.

Вместе с тем востоковед думает, что года полтора-два уйдет на то, чтобы достичь всех договоренностей, в том числе и по снятию санкций с Северной Кореи.