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Задержан один из самых активных защитников Куропат

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  • 12.06.2018, 21:14
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Алексей Турович был задержан рядом с местом протеста против открытия «ресторана на костях».

12 июня в 7 часов вечера рядом с местом протеста против открытия «ресторана на костях» задержали сценариста и драматурга Алексея Туровича.

«Он мне позвонил с улицы Карбышева, на выходе из Куропат. В трубке было отчетливо слышно, как милиционеры просят его пройти для разбирательства. На заднем фоне тоже было отчетливо слышно Нину Багинскиую», – рассказал «Белсату» Павел Северинец.

Связаться с Ниной Багинской пока невозможно: у нее нет мобильного телефона.

Последние несколько дней Турович был одним из наиболее активных защитников Куропат. Именно он не пропускал мотоциклистов на территорию ресторана «Поедем поедим» в субботу, 9 июня.

С начала июня в Куропатах под лозунгом «Не кабак, а музей» проходит акция протеста против открытия здесь ресторана.

Куропаты – лес на северо-востоке Минска, место массовых расстрелов в сталинские времена. По оценкам исследователей, там погибло от 30 до 250 тысяч человек. С 1993 года Куропаты внесены в Государственный список историко-культурных ценностей как место захоронения жертв политических репрессий.


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