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Вырваться из тоталитаризма

  • Юрий Христензен, Facebook
  • 12.06.2018, 22:21

Украина заинтересована в процветающей свободной демократической России.

Доктор исторических наук профессор Андрей Зубов очень правильно сказал:

"Украина, Молдова, Грузия, Армения бегут не от России, они бегут от своего тоталитарного прошлого, в котором, к сожалению, застряли Беларусь, Россия, Азербайджан, Казахстан и бывшие среднеазиатские республики".

Как русский и русскоязычный гражданин Украины, подтверждаю слова Андрея Зубова. Украина заинтересована в процветающей свободной демократической России - прогнозируемом партнере, свято чтящем международное право, соблюдающем собственные договора и относящемся к другим странам, как к равным среди равных.

Украина не заинтересована в тоталитарной агрессивной России - недоговороспособной стране, которая танками, ложью и "ихтамнетами" пытается загнать своих соседей обратно в тоталитарное прошлое. Которая нарушает взятые на себя обязательства, развязывает войны и создает сепаратистские анклавы во всех странах, пытающихся вырваться из тоталитаризма.

Те россияне, которые действительно хотят видеть Украину другом, должны понять, что это невозможно сделать войнами и оккупацией территорий. Невозможно заставить дружить силой, силой можно заставить подчиниться. Те, кто видит Украину партнером, а не вассалом, должны понять, что менять нужно не Украину, экспортируя ложь и "ихтамнетов", - менять нужно саму Россию.

На первом рисунке карта оккупированных территорий на постсоветском пространстве с указанием контингента оккупационных войск ВС РФ. Сравните с перечнем бывших советских республик, которые в новейшей истории пытались вырваться из тоталитаризма.

На второй карте слева: черным отмечены страны, отказавшиеся подписать договор о создании ССГ; розовым - страны, отказавшиеся войти в ЕАЭС. Справа серым отмечены страны, в которых кремлевская пропаганда обнаружила "фашистов", после чего были развязаны локальные конфликты с участием "ихтамнетов".

В Украине за 23 года независимости не было зафиксировано ни одного случая массового насилия, в то время как Россия все это время воевала за то, чтобы загнать другие страны в тоталитарное стойло. И сегодня люди в Украине гибнут там и только там, куда достают пропаганда, военная логистика и "ихтамнеты" Кремля.

Последняя фотография символична. Российские танкисты во время своего заслуженного отпуска на штатной боевой технике, без опознавательных знаков на танках и звезд на погонах, поехали на Донбасс принуждать Украину к "сотрудничеству" с Россией. Надпись на танке одним словом поясняет цель Кремля в Украине.

Юрий Христензен, Facebook


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