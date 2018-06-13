Белорусскоязычный математик: Милиция предложила отдать им $15 тысяч «добровольно» 13.06.2018, 7:35

Фото: svaboda.org

У организатора бесплатных лекций по программированию следователи искали деньги от слушателей.

Павел Бука проводит занятия с программистами. Лекции «Института математики и кибернетки» посещает всего около тридцати слушателей, говорится в репортаже «Белсата».

12 июня в квартире директора «Института математики и кибернетики» следователи полтора часа искали документы и ценности. Но ничего не нашли.

Павел Бука, руководитель проекта «Институт математики и кибернетики» cообщил журналистам, что его просили отдать 30 тысяч рублей добровольно.

«Откуда взялась эта фантастическая цифра? Многие слушатели курсов – студенты-заочники Международного экономико-гуманитарного университета в украинском Ровно, они платят за учебу $ 600 ежегодно. Вероятно, они просто взяли эти 600 долларов, умножили на количество студентов – и вывели сумму. То есть, легальную деятельность загранучреждения они объявили нелегальной деятельностью белорусского филиала, которого в принципе не существовало», – рассказывает Павел Бука.

Это был уже второй обыск у ученого. О первом «Белсат» сообщал в прошлом году в марте.

«Тот обыск прошел в рамках предварительной проверки, которая длилась год. По закону, ее срок ограничен тремя месяцами, и она останавливалась три раза. Два раза возобновлялось, а в третий вместо восстановления я получил информацию о возбуждении уголовного дела», – говорит Павел Бука.

12 марта 2018 года против Павла Буки, Дмитрия Коноплянникова и «неустановленных лиц» из МЭГУ завели уголовное дело по части 2 статьи 233 («Незаконная предпринимательская деятельность»).

«Институт математики и кибернетики» организует бесплатные лекции по компьютерным наукам и информационным технологиям. Обучение осуществляется на белорусском языке. Следственные органы пытаются доказать, что Павел Бука и его коллеги открыли университет.

Комитет госконтроля считает «Институт» филиалом МЭГУ. Павел Бука утверждает, что между белорусскими курсами и украинским университетом есть только договор о совместной деятельности.

«Мы договорились, что они открывают белорусскоязычный поток у себя, а мы проводим экспертизу абитуриентов и распространяем информацию об этом обучении. Наши лекции бесплатные, их читают доценты БГУ, а посещать может кто угодно. К нам приходили и студенты белорусских университетов, и те, кто вообще нигде не учился», – говорит Бука.

Сейчас следователи допрашивают лекторов и слушателей курсов. Павел Бука называет действия правоохранителей давлением.