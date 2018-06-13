Кто стоит за кибератакой на Беларусь? 13.06.2018, 7:40

Деятельность хакеров напоминает инструментарий российских спецслужб.

Информационная атака против Беларуси набирает обороты. Сначала письмо якобы от главы администрации Лукашенко Натальи Кoчановой, затем взломанный аккаунт Максима Рыженкова из того же ведомства. Вчера преступники взяли выше и завладели официальной страницей Следственного комитета в «Facebook». Связать события в одно нетрудно, каждый из взломов сопровождается извинениями российской стороне за неподобающее поведение в информационном пространстве, говорится в репортаже «Белсата».

Сразу после публикации фейкового обращения от имени заместителя главы администрации Лукашенко Максима Рыженкова на сообщение в «Twitter» налетели подозрительные комментаторы со унизительной критикой в адрес Беларуси.

«Мы имеем дело с гибридным воздействием российских спецслужб против Беларуси, поскольку задействован весь тот арсенал, весь тот инструментарий, который уже 4 года применяется против Украины», – говорит Денис Ивашин из «Информнапалма» (Беларусь).

Деятельность хакеров во всех трех случаях обращается к работе межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, которая была создана менее года назад ради большего контроля над информационным пространством внутри Беларуси. Ведь согласно исследованиям, российские СМИ все еще остаются в Беларуси популярными и влиятельными.

«У белорусских властей довольно специфическое понимание безопасности. Это, скорее, понимание внутренней безопасности, ограждения себя от каких-то информационных потоков», – отмечает аналитик «East Center» (Варшава) Вероника Лапутькo.

Новый виток кибератак на белорусских чиновников и государственные учреждения имеет и предысторию. В прошлом году неизвестные взломали аккаунты в «Twitter» Минского, Могилевского и Гомельского управлений внутренних дел. Информация, которую поместили хакеры, как и на этот раз, касалась российско-белорусских отношений.