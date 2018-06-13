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Искусственный интеллект научился видеть людей сквозь стены

  • 13.06.2018, 7:41

Американские ученые разработали проект под названием RF-Pose.

Специалисты Массачусетского технологического института создали портативное устройство RF-Pose, которое способно следить за человеком через стены. Об этом сообщает EurekAlert.

Для этого специалисты отслеживали движения людей с помощью радиолокатора и видеокамеры.

Они фиксировали ходьбу, беседу между людьми, позу сидя, стоя и позу ожидания, а также открывания дверей. После этого с помощью компьютерной программы изображение превратили в модели человека в каждой зафиксированной ситуации.

"Эти модели вместе с радиосигналом изучил искусственный интеллект. Таким образом, он научился распознавать связь между показаниями радиолокатора и действиями человека или группы людей", - отмечается в сообщении.

Специалисты смогли создать алгоритм, который почти в реальном времени показывает перемещение людей за стеной.

Система пока показывает двухмерное изображение, но со временем ее можно будет оптимизировать так, чтобы она смогла делать мониторинг в трех измерениях.

Авторы утверждают, что их систему можно применять в местах массового скопления людей, больницах и тюрьмах.

Компания DeepMind - подразделение Google, работающее над исследованиями искусственного интеллекта - создала программу, которая способна строить оптимальные маршруты с помощью аналога нейронов решетки.


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