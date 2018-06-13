Искусственный интеллект научился видеть людей сквозь стены
- 13.06.2018, 7:41
Американские ученые разработали проект под названием RF-Pose.
Специалисты Массачусетского технологического института создали портативное устройство RF-Pose, которое способно следить за человеком через стены. Об этом сообщает EurekAlert.
Для этого специалисты отслеживали движения людей с помощью радиолокатора и видеокамеры.
Они фиксировали ходьбу, беседу между людьми, позу сидя, стоя и позу ожидания, а также открывания дверей. После этого с помощью компьютерной программы изображение превратили в модели человека в каждой зафиксированной ситуации.
"Эти модели вместе с радиосигналом изучил искусственный интеллект. Таким образом, он научился распознавать связь между показаниями радиолокатора и действиями человека или группы людей", - отмечается в сообщении.
Специалисты смогли создать алгоритм, который почти в реальном времени показывает перемещение людей за стеной.
Система пока показывает двухмерное изображение, но со временем ее можно будет оптимизировать так, чтобы она смогла делать мониторинг в трех измерениях.
Авторы утверждают, что их систему можно применять в местах массового скопления людей, больницах и тюрьмах.
Компания DeepMind - подразделение Google, работающее над исследованиями искусственного интеллекта - создала программу, которая способна строить оптимальные маршруты с помощью аналога нейронов решетки.