Парламент Британии одобрил план по выходу из ЕС 13.06.2018, 7:43

БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

ФОТО: SKY NEWS

Голосование «за» произошло с минимальным перевесом.

Нижняя палата британского парламента во вторник, 12 июня, 324 голосами против 298 приняла план по выходу страны из Евросоюза, сообщает dw.com.

Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась поддержки, однако она была вынуждена пойти на уступки противникам "Брекзита" в рядах Консервативной партии, которую она представляет. В результате парламент получит больше контроля за процессом выхода Соединенного Королевства из ЕС. В то время как некоторые британские политики хотели бы сохранить тесные связи с Брюсселем, другие настаивают на по возможности максимальном отдалении страны от Евросоюза.

Для Терезы Мэй результаты нынешнего голосования являются в немалой степени обнадеживающими. Глава британского правительства находится под огромным давлением с разных сторон. После неудачных парламентских выборов в 2017 году, по итогам которых Мэй намеревалась добиться внушительного преимущества для переговоров по "Брекзиту", консерваторы располагают минимальным большинством в Палате представителей.

Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве, начнется после официального выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года и займет 21 месяц. В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.