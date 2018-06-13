Саудовская Аравия начала наступление на крупнейший порт Йемена 13.06.2018, 7:48

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Фото: AP

Порт удерживают повстанцы-хуситы.

Правительственные войска, поддерживаемые арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, начали наступление на главный порт Йемена Ходейда. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источники. Сейчас порт удерживают повстанцы-хуситы.

По данным телеканала, правительственные войска начали полномасштабное наступление на порт и намерены его освободить. Их с воздуха и моря поддерживают силы коалиции. Йеменские власти сообщили, что испробовали все возможные мирные и политические способы освобождения города.

Местные жители сообщают о взрывах в пригороде Ходейды, отмечает Al-Arabiya.

Битва за Ходейду будет крупнейшим сражением за время гражданской войны в Йемене, тянущейся с 2014 года. Повстанцы-хуситы поддерживаются Ираном, который находится в напряженных отношениях с Саудовской Аравией.

Как сообщал телеканал ABCNews со ссылкой на источники, бои велись на подступах к Ходейде уже 11 июня, в них погибли сотни человек с обеих сторон. замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Уолкок отмечал, что порт имеет ключевое значение для всего Йемена. «90% еды, топлива и медикаментов в Йемене привозятся из-за рубежа», — говорил Уолкок. 70% импорта приходится на Ходейду.