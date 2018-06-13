Остапы Бендеры на службе у «Дроздов» 1 Вадим Можейко, «Наше мнение»

13.06.2018, 8:28

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Иностранные консультанты часто выступают как свадебные генералы.

При поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беларусь пытается «реформировать» систему управления государственным сектором экономики – в том числе через привлечение иностранных консультантов. Эта идея выглядит прогрессивно, но таит в себе много подводных камней, которые в конечном счете могут свести все усилия на нет.

Гибридная схема

Суть возможных нововведений подробно изложена в материале Татьяны Маненок, здесь же хотелось бы остановиться на критическом анализе перспектив сотрудничества между ЕБРР и Госкомимущества (ГКИ). Особенно важно это потому, что ситуация характерная для отношений Беларуси и международных институций в целом.

От первоначальной повестки дня, рекомендованной иностранными экспертами (в данном случае – программа Беларуси с МВФ, подразумевающая приватизацию) белoрусские власти отказываются и предпочитают идти своим путем: постепенно, пошагово и не совсем туда, куда планировалось. Вырабатываются гибридные механизмы: как бы и беларусских социально-экономических реалий не поменять, и при этом получить с Запада деньги, а по возможности – и несколько повысить эффективность работы.

Международные партнеры довольны возможность продемонстрировать успехи в своей работе с таким сложным партнером, как Беларусь, и, в свою очередь, подключаются к сотрудничество по компромиссным схемам, приемлемым для белoрусских властей.

Эта схема касается не только экономического сотрудничества и вопроса приватизации, но так или иначе находит отражение в самых разных сферах: от предоставления технической помощи и развития зеленой энергетики до сотрудничества в Европейском пространстве высшего образования и поддержки гражданского общества.

Сами по себе, вне контекста, идеи привлечения иностранных консультантов для грамотного управления советским промышленным наследием и разделения функций регулятора и собственника выглядят вполне прогрессивно. Опытный управленец с международным опытом и западным образованием лучше красного директора, ну а совмещение в лице одного министерства регулятора деятельности заводов и владельца некоторых из них и вовсе выглядит явным атавизмом. Но дьявол, как известно, кроется в деталях.

Вертикаль справедливости

Постепенно идущая передача собственности ГКИ от Минпрома – важный процесс, но в рамках белoрусской системы он не может дойти до логического конца. Весь смысл такого перераспределения функций и полномочий в том, чтобы государство не подыгрывало своим бизнесам в ущерб всем остальным, то есть частным предпринимателям, включая иностранных инвесторов. Эта модель предполагает, что госорганы могут обладать определенной институциональной независимостью в принятии решений в рамках своих компетенций, а система разделения властей работает.

Можно сравнить этот умозрительный контекст с суровой белoрусской реальностью. Например, согласовывая на должности новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов в декабре 2017 года, Александр Лукашенко заявил: «Это ваши предприятия. Смело действуйте. Частное или государственное – не важно. Мы с вами отвечаем за людей». Так властью над предприятиями независимо от формы собственности наделяются чиновники из райисполкомов. Причем управлять им поручается неправовыми методами.

Таким образом, откровенно декларируется, что управление предприятиями всех форм собственности может и должно осуществляться региональными чиновниками по месту нахождения производства, опираясь на произвольно понимаемый «принцип справедливости», главенствующий над писаным правом. На этом фоне не играет особенной роли формальное подчинение Минпрому, ГКИ или кому-то еще: все равно вместо разделения властей действует принцип вертикали власти.

Экспаты-гастролеры

Как отмечает и Татьяна Маненок, в Беларуси система корпоративного управления в ОАО пока работает только в банковской сфере, где наличие не менее двух независимых директоров в составе наблюдательного совета диктуется законом. Что касается иностранных консультантов и управленцев, то менеджеры-экспаты – не такая уж и редкость в частных компаниях. Что же касается государственных организаций и институтов, то можно вспомнить единичные случаи присутствия там людей с хорошим западным опытом, тем более – в качестве руководителей.

Это отсутствие опыта затрудняет оценку перспектив объявленных ЕБРР конкурсов по выбору консультантов для подготовки и реализации предложений по внедрению лучших мировых практик корпоративного управления в организациях, входящих в систему Госкомимущества. Однако в неформальных беседах иностранные консультанты сами предупреждают, что не нужно ждать от них слишком многого. Никто не поедет в неведомую на Западе Беларусь, проникшись любовью к Синеокой и бескорыстный желанием восстановить местную экономику. Зато, напротив, среди гастролирующих по миру экспертов и советчиков полно желающих оперативно обогатиться, не вступая в конфликты с местными и не сильно вдаваясь в локальные проблемы.

Эта ситуация хорошо знакома бoларусам по другому проекту – ЕГУ. Среди так или иначе участвующих в его деятельности экспатов сложно отыскать спасателей Малибу, которые не жалея сил прониклись бедами «университета в изгнании» и помогли ему стать на ноги. Напротив, белoрусский персонал сталкивался с типичными Остапами Бендерами, которые игнорировали нарушения академической этики, отметились скандалами с коррупционным душком и в конечном счете привели университет к финансовым трудностям и рискам отзыва литовской образовательной лицензии. Что характерно, новый менеджер-экспат также покинул свой предыдущий пост после коррупционного скандала.

Безусловно, некорректно было бы некритично переносить опыт одного ЕГУ на всю Беларусь. Но на этом примере нужно учиться, чтобы ситуация не повторилась.

Все довольны?

Проблема в том, что большинство организационно оформленных стейкхолдеров вполне устроит ситуация, при которой иностранные консультанты на белoрусских государственных предприятиях будут играть роль свадебных генералов и через пару лет спокойно уедут с полученными гонорарами.

Белoрусские власти получат материальную поддержку от ЕБРР и формальное одобрение «особого белoрусского пути реформ», избежав всяких некомфортных преобразований вроде приватизации. Менеджеры международных финансовых структур отчитаются о красивом внедрении лучших практик в корпоративное управление белорусских предприятий и в целом о наконец-то успешном сотрудничестве с белорусским enfant terrible, чего не получалось у их предшественников. Экспаты-консультанты с умным видом похвалят красных директоров за отдельные косметические изменения и философски заметят, стоя на трапе самолета с чемоданами кэша, что хоть отдельные советы и не были реализованы, но ведь главное – начать движение по правильному пути.

Правда, советская промышленность и прочая госсобственность будут управляться все так же менее эффективно, чем частные предприятия, из-за чего экономика вместе с зарплатами будет стагнировать. Но это уже детали, кого они волнуют?..

Вадим Можейко, «Наше мнение»