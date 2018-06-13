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Марк Фейгин: Помощника Путина собираются назначить послом в Беларусь

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  • 13.06.2018, 8:44
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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ
ФОТО: KP.RU

Автор концепции «Новоросии» может сменить Александра Сурикова в Минске.

Российский государственный деятель Владислав Сурков может быть назначен послом России в Минске. Об этом 11 июня сообщил в своем аккаунте в Twitter российский адвокат Марк Фейгин.

«Только узнал, что Суркова собираются назначить послом в Беларусь. Старый добрый постмодерн», — написал он.

Владислав Сурков в 1999-2011 годах был заместителем главы aдминистрации президента России, затем да 2013 года – заместителем главы правительства. Последние пять лет он работает в должности помощника президента России. Политик является автором термина «суверенной демократии» и идеи «Новороссии» на территории Украины.

Отметим, что с 2006 года послом России в Беларуси является Александр Суриков.


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