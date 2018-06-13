Меркель и Макрон договорились о лучшей охране границ ЕС 13.06.2018, 8:39

На встрече в Берлине канцлеры Германии и Австрии обсудили миграционную политику Евросоюза.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во вторник, 12 июня, провела встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Стороны обсудили миграционную политику Евросоюза. По мнению участников встречи, ключевым шагом является более надежная защита внешних границ ЕС, сообщает dw.com.

Причиной встречи стало требование одной из правящих партий - Христианско-социального союза не разрешать прием Германией получивших регистрацию в других государствах беженцев, которое содержится в плане министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) о новой политике в отношении беженцев. По мнению Меркель, недопустимо "возлагать ответственность на страны, в которые прибывают беженцы". При этом канцлер подчеркнула поддержку прежних предложений Зеехофера по реформе в области миграции.

В ходе существенно возросшего в 2015 году потока мигрантов ряд членов ЕС, на которые пришелся основной поток беженцев, не смогли с ним справиться. В результате мигранты без соответствующих документов смогли попасть из государств, в которых они впервые ступили на землю ЕС, в другие страны Евросоюза.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, подобная ситуация "не соответствует требованиям Дублинского регламента", который определяет, в какой стране Евросоюза должны рассматриваться запросы о предоставлении убежища. Сложившуюся практику необходимо прекратить, считает Курц.